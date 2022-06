Verschiedene Werbeunternehmen buhlen darum, Netflix bei dem schon für Ende 2022 geplanten werbegestützten Abonnementmodell als Partner:in zur Seite zu stehen. Der Streaming-Dienst kämpft um zahlende Nutzer:innen und Watchtime und möchte mithilfe eines günstigeren Angebots neue Abonnent:innen gewinnen – die dann allerdings Werbung dulden müssten. Dabei ist die Entwicklung des Werbemodells noch nicht in vollem Gange, denn zunächst muss geklärt werden, welches Unternehmen die Ad-Ausspielung auf der populären Entertainment-Plattform realisiert. Insbesondere Alphabets Google und Comcasts NBCUniversal stehen im Fokus. Auch eine eigene Vermarktungsstrategie ist eine Alternative.

Für Netflix wird der Konkurrenzkampf, auch in Deutschland, immer härter. Anfang des Jahres musste die Plattform einen User-Rückgang hinnehmen und prognostizierte für das laufende Quartal weitere Verluste von Nutzer:innen. Jüngst entließ das Unternehmen sogar hunderte Mitarbeiter:innen. Darüber hinaus musste Netflix laut Zahlen von JustWatch zuletzt in Deutschland Platz eins in Sachen Marktanteile an Amazon Prime Video abtreten. Und auch Disney+ holt immer weiter auf. Der Streaming-Dienst der Walt Disney Company konnte Anfang 2022 weltweit 129,8 Millionen zahlende User aufweisen – Tendenz steigend, da Serien wie Obi-Wan Kenobi für Furore sorgen. Ab Ende 2022 wird es in Europa sogar noch mehr Konkurrenz für Netflix geben. Neben Apple TV+, Sky, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+ und Co. wird dann auch Paramount+ zur Verfügung stehen. Demnach haben User noch mehr Auswahl und können auf teilweise günstigere Streaming-Dienste als Netflix zurückgreifen.

Eine Möglichkeit, um einem Nutzer:innenschwund aufgrund hoher Preise und starker Konkurrenz vorzubeugen, besteht in der Einführung eines werbefinanzierten, günstigeren Abonnements. Dementsprechend erklärte CEO Reed Hastings, der sich lange gegen Werbung auf Netflix gesträubt hatte:

Those who have followed Netflix know that I have been against the complexity of advertising and a big fan of the simplicity of subscription. But as much as I am a fan of that, I am a bigger fan of consumer choice, and allowing consumers who would like to have a lower price and are advertising-tolerant to get what they want makes a lot of sense. That’s something we’re looking at now, we’re trying to figure out over the next year or two. But think of us as quite open to offering even lower prices with advertising as a consumer choice.