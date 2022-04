Werbung auf Netflix: Was für viele User lange Zeit undenkbar war, könnte schon bald Realität werden. Denn Reed Hastings, CEO des Unternehmens und bis vor kurzem Verfechter der Werbefreiheit auf seiner Plattform, gibt zu, dass werbefinanzierte und dafür günstigere Abonnements für User einen besonderen Reiz darstellen können. Immerhin sind nicht alle Menschen bereit, mindestens 7,99 pro Monat zu zahlen. Das verdeutlicht auch die Schätzung von Netflix, dass 100 Millionen Haushalte weltweit durch Account Sharing kostenfrei auf den Streaming-Dienst zugreifen. Nachdem bei der Vorstellung der Quartalszahlen nicht nur ein Abonnent:innenrückgang im ersten Quartal festgestellt, sondern auch ein deutlicher für das laufende Quartal prognostiziert wurde, möchte Netflix handeln. Muss Netflix handeln, da auch die Konkurrenz immer mehr Marktanteile gewinnt – und ebenfalls mit werbegestützten Modellen die Subscriber-Gewinnung antreibt.

Reed Hastings erklärt im Video-Call zu den jüngsten Quartalszahlen seines Unternehmens:

Those who have followed Netflix know that I have been against the complexity of advertising and a big fan of the simplicity of subscription. But as much as I am a fan of that, I am a bigger fan of consumer choice, and allowing consumers who would like to have a lower price and are advertising-tolerant to get what they want makes a lot of sense. That’s something we’re looking at now, we’re trying to figure out over the next year or two. But think of us as quite open to offering even lower prices with advertising as a consumer choice.