Entsteht ein neuer Stern am Social-Media-Himmel? Die audiobasierte App Airchat, welche bereits im vergangenen Jahr gelauncht wurde, hat es nach einem Rundum-Update auf Platz 27 der Social Networking Charts im App Store geschafft, wie TechCrunch berichtet. Auf den ersten Blick wirkt die App wie eine X- oder Threads-ähnliche textbasierte Plattform – doch in einem Punkt unterscheidet sich Airchat von vielen anderen sozialen Medien: Die App setzt auf das gesprochene Wort. Wer sie öffnet, bekommt direkt die zuvor aufgenommen Sprach-Posts der User zu hören.

Obwohl Airchat den Fokus auf Audio-Content legt, können User die App bei Bedarf auch ganz ohne Ton nutzen. Denn jedes Sprach-Posting wird von Airchat transkribiert. Das Teilen von Fotos und Videos ist ebenfalls möglich. Gründer Naval Ravikant sieht in der Abkehr von Text-only-Plattformen eine Chance für die Menschen, sich besser zu verstehen:

Humans are all meant to get along with other humans, it just requires the natural voice. Online text-only media has given us this delusion that people can’t get along, but actually everybody can get along.