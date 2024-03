Die neuesten Tests von WhatsApp zielen darauf ab, die Nutzungserfahrung signifikant zu steigern. Die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu lesen, anstatt sie zu hören und Videos von bis zu einer Minute Länge im Status hochzuladen könnte viele User freuen.

Wie der auf WhatsApp spezialisierte Blog WABetaInfo berichtet, plant die Meta-Tochter einige neue Funktionen. Zwei der Funktionen wurden im neuesten Beta-Update für Android entdeckt, darunter die Möglichkeit, Sprachnachrichten vor dem Hören zu lesen und längere Videos im Status zu teilen.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.8: what’s new? WhatsApp is working on a feature to transcribe voice notes, and it will be available in a future update!https://t.co/YTPU8KW0V6 pic.twitter.com/l86FK4rywT — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 20, 2024

Die erste dieser neuen Funktionen ermöglicht es Nutzer:innen, Sprachnachrichten in Text umzuwandeln und zu lesen, bevor sie diese abhören. Diese Funktion, die zuerst für iOS-Nutzer:innen in der Betaversion eingeführt wurde, steht nun auch Android-Benutzer:innen in der Betaversion zur Verfügung. Die Funktion wird nicht nur die Zugänglichkeit für hörgeschädigte Nutzer:innen verbessern, sondern auch für diejenigen, die sich in lauten Umgebungen befinden oder in Situationen, in denen das Abhören von Sprachnachrichten unpraktisch ist.

Damit die Funktion nutzbar ist, müssen die User der Android Betaversion zusätzliche 150 MB App-Daten downloaden. Die transkribierten Texte erscheinen in Sprechblasen direkt unter den entsprechenden Sprachnachrichten, wodurch eine nahtlose Integration in die bestehende Nutzer:innenerfahrung gewährleistet wird.

Längere Videos im WhatsApp-Status

Die zweite neue Funktion betrifft den WhatsApp-Status. In der aktuellen Betaversion für Android wurde die Möglichkeit eingeführt, Videos von bis zu einer Minute Länge zu teilen – eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen Limit von 30 Sekunden. Diese Änderung kommt den Usern entgegen, die bisher längere Videos in kleinere Abschnitte teilen mussten, um sie in ihrem Status zu veröffentlichen.

Die neuen Funktionen stehen derzeit nur einer begrenzten Anzahl von Betatester:innen zur Verfügung, jedoch plant WhatsApp, sie bald einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die App hatte kürzlich einige neue Funktionen veröffentlicht, unter anderem die Suche nach alten Nachrichten nach Datum und neue Formatierungsfunktionen wie beispielsweise nummerierte Listen, Bullet Points oder Blockzitate.