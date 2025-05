Für Marketer am Puls der Zeit dürften viele der besprochenen Entwicklungen nicht wirklich neu gewesen sein. Die ganz großen Launches, Updates, Eröffnungen blieben aus. Doch in den zahlreichen Masterclasses und äußerst diversen Vorträgen auf unterschiedlichsten Bühnen, von der Red Stage über die 5050-Bühne bis hin zu Guided Tours, die die gesamte Messe zur Bühne machten, konnten Interessierte zu spezifischen Themen Learnings mitnehmen. Positiv fiel ebenfalls der prominent platzierte Awareness Counter auf, ebenso die Möglichkeit, Wasser und Selter kostenfrei an den Ständen zu erhalten.

Roboter waren auf der Messe vielfach unterwegs, © Julian Huke Photography, OMR Scott Galloway gab wieder seine Insights zum Besten, © OMR OMR-Geschäftsführerin Isabelle Gardt im Rahmen von OMR 5050, © Kai Weise, OMR

Von Lebensveränderungen und LinkedIn done right

„YouTube changed my life!“ – Creatorin Ischtar Isik, Entrepreneur Oğuz Yılmaz vom mittlerweile aufgelösten Comedy-Trio Y-Titty, YouTuber Christoph Krachten und NDR-Redakteurin Domenica Berger sprachen auf der Yellow Stage mit Host Aljoscha Höhn über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten sowie die Schattenseiten des YouTube Fames. Das Panel passte gut zum 20. Jubiläum von YouTube, welches wir jüngst umfassend beleuchtet haben.

„YouTube changed my life“, das Panel auf der Yellow Stage, eigene Aufnahme

Überhaupt waren erwartungsgemäß viele Creator auf dem Event unterwegs, sowohl in Talks als auch als Gäste. Immerhin waren in Hamburg einen Tag vor dem OMR Festival auch die 9:16 AWARDS verliehen worden. Wie diese auf Instagram, TikTok oder auch LinkedIn erfolgreich sein können, wurde in unterschiedlichen Kontexten zum Thema gemacht. So griff beispielsweise Niklas Fazler von LinkedIn in seinem Vortrag mit dem Titel „LinkedIn Done Right“ das Thema der mangelnden Kreativität auf. Er sprach sich gegen langweilige Inhalte und für mehr witzigen Content aus. So funktioniere ein verwackeltes Selfie-Video im Zweifel genau so gut wie eine schlichte Pressemitteilung. Marken sollten sich außerdem an die erste Regel der Brand Thought Leadership halten, so Fazler: Damit sie visuell möglichst schnell erkannt werden, ist es wichtig, den eigenen Content so stark wie möglich zu branden. Und:

LinkedIn ist eine Plattform, auf der man so richtig herzlich abnerden kann.

Niklas Fazler erklärt, wie man LinkedIn sinnvoll nutzt, eigene Aufnahme

Noch mehr Tipps zu einer guten Performance auf LinkedIn, mithilfe von Videos, aber auch anderen visuell ansprechenden Inhalten, hörst du im Podcast mit Niklas Fazler.