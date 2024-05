Das OMR Festival 2024 bot kreative Insights von Weltstars wie Kim Kardashian und Branchenkenner:innen wie Matt Navarra, eine zentrale Botschaft für die Digitalbranche von Vizekanzler Robert Habeck, Wissenstransfer, Networking und ganz viel TikTok, Instagram, LinkedIn und Sonnenschein. Über 67.000 Besucher:innen waren da; und der OMR x Digital Bash Livestream sorgte für OMR-Atmosphäre und Content für noch mehr Interessierte.

Alle Jahre wieder trifft sich ein Großteil der Digitalszene Deutschlands und Europas in Hamburg, um das OMR Festival in den Messehallen zu besuchen, Kontakte zu knüpfen, Geschäfte zu machen und digitalen Content zu erleben und zu feiern. Für manche, wie Marie-Josephine Ludewig, Mitbegründerin und CEO von Joli Consulting, ist es ein „unersetzbares Klassentreffen gemischt mit frischen Impulsen“, für andere wie Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg,

[…] wird Hamburg zum Mittelpunkt der internationalen Digitalwirtschaft. Die größte Digitalmesse Europas schafft einen Rahmen für den Austausch über neue Trends und Technologien. Sie wird damit zum Taktgeber für die Entwicklung der Branche. OMR ist ein starker Player in der digitalen Startup- und Innovationsszene Hamburgs und weit darüber hinaus. Gratulation an Philipp Westermeyer und sein Team zu einem gelungenen Festival 2024.

In diesem Jahr kamen über 67.000 Besucher:innen an zwei Tagen, um an 240 Masterclasses und 100 Side Events teilzunehmen, über 1.000 Aussteller:innen von Meta bis hin zu Spotify und der ARD zu besuchen und auf sieben Bühnen Expert:innen, Stars und ausgewählten Musik-Acts zu lauschen. Dabei waren das Themenspektrum äußerst vielfältig, die Vorträge im Superwahljahr nicht selten politisch und die Auswahl an Touchpoints für interessierte Marketer, Business-Verantwortliche, aber auch Creator schier riesig.

Die Bandbreite der Digitalwirtschaft ist groß. Neue Technologien, neue Perspektiven und innovative Marketingansätze gibt es überall auf der Welt. Wir haben es uns wie jedes Jahr zur Aufgabe gemacht, dieses Spektrum auf unseren Bühnen, auf der Expo und in interaktiven Formaten zu zeigen, und unseren Besuchenden die Möglichkeit zu geben, zu lernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir denken, das ist uns in diesem Jahr wieder gelungen,

erklärt der OMR-Gründer Philipp Westermeyer. Wir verweisen auf einige Highlights des diesjährigen Events.

© Philipp Westermeyer auf der OMR-Bühne 2024, © Julian Huke Photography

Megastar Kim Kardashian und mahnende Worte von Robert Habeck

Als große Star-Gästin trat in diesem Jahr die Medien- und Business-Ikone Kim Kardashian beim OMR Festival auf. Etwas später als zunächst geplant – denn sie war kurz zuvor noch bei der Met Gala in New York zugegen gewesen – kam sie auf die Conference Stage. Kardashian hat allein auf Instagram über 363 Millionen Follower und Unternehmen wie SKIMS und SKKN BY KIM groß aufgebaut. Auf der Bühne sagte sie, dass es ihr nicht so wichtig sei, relevant zu sein, dass Authentizität der Schlüssel zum Erfolg sei und:

I wouldn’t do a project if I didn’t believe in it.

Dabei griff sie ebenfalls den KI-Trend auf und gab an, dass sie nicht glaube, eine KI könne Interviews wie jene auf der Bühne ersetzen. Das Thema (generative) KI war wenig überraschend vorherrschend auf dem Festival, ob an den Ständen, in Talks oder auf den Bühnen selbst. Der Tech-Experte Sascha Lobo sagte in seinem Age of AI-Vortrag:

Wir sind am Anfang einer Entwicklung, dessen Ende wir nicht absehen können.

Er ist der Meinung, Google sei am besten auf diese Entwicklung vorbereitet – die AI-first Company bot auf dem Festival-Gelände auch eigens einen AI Experience Walk mit Gemini-Hinweisen und mehr an, den unser Redaktionsleiter Niklas Lewanczik wahrnehmen konnte.