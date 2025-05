Wie setzen Menschen in Deutschland ChatGPT konkret ein? Exklusive OpenAI-Daten zeigen die meistgenutzten Anwendungsfälle – von Schreib-Assists bis Dating Prompts. Mit konkreten Beispiel-Prompts für Alltag, Job und Kommunikation.

Was vor wenigen Monaten noch für neugierige Faszination sorgte, ist heute für Millionen Menschen gelebte Routine. Ob beim Verfassen einer professionellen E-Mail, der Planung eines Brunchs mit der Familie oder beim tieferen Verständnis historischer Zusammenhänge – der KI-Chatbot von OpenAI ist in Deutschland so gefragt wie in keinem anderen Land Europas. Uns liegt exklusives Datenmaterial von OpenAI vor, das zeigt, wie die Menschen in Deutschland ChatGPT wirklich nutzen – und was das über ihre digitalen Gewohnheiten verrät.

Während Nutzer:innen den Chatbot weltweit längst in ihren Alltag integriert haben, entwickelt OpenAI die Plattform strategisch weiter – weg vom reinen Assistenz-Tool, hin zu einem digitalen Raum für Austausch. Erste Hinweise auf Social-Network-Funktionen wie Community Features oder öffentlich teilbare Chats zeigen: ChatGPT könnte bald mehr sein als ein smartes Werkzeug. Weitere Hintergründe dazu liefern wir im verlinkten Artikel.

KI-generiertes Bild, © OpenAI via Canva

Von Beschwerdebrief bis Beziehungstipp: Die 10 Top-Anwendungsfälle in Deutschland

OpenAI gibt OnlineMarketing.de einen detaillierten Einblick in die zehn häufigsten Nutzungsarten von ChatGPT in Deutschland. An der Spitze stehen Aufgaben zur Verbesserung von Schreiben und Kommunikation. Nutzer:innen bitten die KI häufig um Hilfe beim Korrekturlesen, Formulieren von Nachrichten oder gar beim kreativen Schreiben. Dabei geht es nicht nur um berufliche Mails, sondern auch um private Anliegen – etwa um diplomatische Formulierungen nach einem Date.

Auch Nachhilfe ist ein dominantes Thema: Viele lassen sich komplexe Sachverhalte Schritt für Schritt erklären oder bitten um Lernstrategien. Gefragt sind außerdem klassische How-to-Ratgeber, Programmierhilfe, Übersetzungen, Gesundheitsratschläge, Beziehungsberatung, Produktrecherche, Bildgenerierung sowie Ideenentwicklung.

Diese breite Nutzungsbasis macht deutlich: ChatGPT ist für viele Menschen nicht nur ein Tool, sondern eine tägliche Anlaufstelle zur digitalen Selbstorganisation.

Was Deutschland promptet – und was du dir abschauen kannst

Hier findest du einige der häufigsten Anwendungsfelder inklusive konkreter Beispiel-Prompts, die Nutzer:innen in Deutschland laut der exklusiven OpenAI-Auswertung verwenden:

Schreiben und Kommunikation

„Ich muss einen Beschwerdebrief über einen Mantel schreiben, für den ich eine Rückerstattung möchte. Die E-Mail soll überzeugend sein, aber nicht zu aufdringlich wirken.“

„Ich muss einen Beschwerdebrief über einen Mantel schreiben, für den ich eine Rückerstattung möchte. Die E-Mail soll überzeugend sein, aber nicht zu aufdringlich wirken.“ Nachhilfe und Lernen

„Hilf mir zu verstehen, wie sich die Regierung in Deutschland entwickelt hat. Fang ganz am Anfang an und führe mich durch die einzelnen Faktoren.“

„Hilf mir zu verstehen, wie sich die Regierung in Deutschland entwickelt hat. Fang ganz am Anfang an und führe mich durch die einzelnen Faktoren.“ Anleitungen und How-tos

„Gib mir drei der besten Techniken, um einen Esstisch zu entwerfen und zu bauen.“

„Gib mir drei der besten Techniken, um einen Esstisch zu entwerfen und zu bauen.“ Programmieren und Debugging

„Kannst du diesen Code für mich debuggen?“

„Kannst du diesen Code für mich debuggen?“ Bildgenerierung

„Erstelle ein Bild von mir als Actionfigur.“

„Erstelle ein Bild von mir als Actionfigur.“ Beziehungsratgeber:in

„Wie kann ich sagen, dass ich nach einem Date eine schöne Zeit hatte, ohne zu aufdringlich zu wirken?“

„Wie kann ich sagen, dass ich nach einem Date eine schöne Zeit hatte, ohne zu aufdringlich zu wirken?“ Übersetzungen und Sprachhilfe

„Was ist der Plural von frère im Französischen?“

„Was ist der Plural von frère im Französischen?“ Gesundheit, Fitness und Ernährung

„Was ist das beste Essen für den Morgen?“

„Was ist das beste Essen für den Morgen?“ Ideenfindung und Brainstorming

„Hilf mir, einen kreativen Ansatz für mein nächstes Projekt am Arbeitsplatz zu finden.“

„Hilf mir, einen kreativen Ansatz für mein nächstes Projekt am Arbeitsplatz zu finden.“ Produktrecherche und Empfehlungen

„Ich möchte eine Sprudelmaschine für unter 200 Euro kaufen. Welche ist die beste?“

© Saradasish Pradhan – Unsplash via Canva

Deutschland zählt zu den Ländern mit der höchsten KI-Nutzung – europaweit auf Platz 1

Die aktuelle Auswertung zeigt zudem: Deutschland zählt global zu den drei Ländern mit den meisten zahlenden Nutzer:innen und belegt in Europa sogar den ersten Platz. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist es zudem das Land mit der größten Entwickler:innen-Community, die OpenAI-Technologien über API-Anbindungen nutzt. Diese Platzierungen sprechen eine deutliche Sprache. Deutschland ist nicht nur Konsumnation, sondern auch ein zentraler Innovationsstandort, wenn es um die kreative und produktive Nutzung generativer KI geht.

Auch international wächst die ChatGPT-Nutzung rasant. Während OpenAI im Dezember 2024 noch 300 Millionen wöchentliche Nutzer:innen vermeldete, liegt die Zahl mittlerweile bei rund 500 Millionen. Nach aktuellen Recherchen vn OpenAI, ist insbesondere das neue GPT-4o-Modell für diesen Anstieg mitverantwortlich: Mehr als 130 Millionen Menschen haben damit allein in einer Woche rund 700 Millionen Bilder erstellt. Mit dem neuen multimodalen Modell GPT-4o, das inzwischen für viele Nutzer:innen auch ohne Bezahlabo verfügbar ist, erhält ChatGPT eine neue Dimension. Die Integration der Bildgenerierung führte zu einem erneuten Anstieg der Nutzer:innenzahlen und einer höheren Verweildauer. Wie stark dieser Schritt ist, zeigt unser weiterführender Artikel. Dort erklären wir, wie GPT-4o nicht nur realistischer kommuniziert, sondern auch mit komplexen Kontexten umgehen kann – in Text, Ton und Bild.

© OpenAI via Canva

Die neuen kreativen Möglichkeiten durch GPT-4o machen sich auch finanziell bemerkbar – obwohl nur etwa vier Prozent der Nutzer:innen derzeit für ein Abonnement zahlen, wächst der Umsatz deutlich. ChatGPT entwickelt sich damit nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich zu einer festen Größe im digitalen Alltag.

Zwischen Schreib-Coach und Sparrings-Partner:in – ChatGPT ist der digitale Alltags-Hack der Deutschen

Die neue Exklusivauswertung zeigt: ChatGPT ist fester Bestandteil digitaler Gewohnheiten in Deutschland geworden. Mit Anwendungsspektren, die vom Programmieren bis zur Partner:innen-Kommunikation reichen, dient der KI-Chatbot nicht nur als Alltagshelfer:in, sondern auch als Impulsgeber:in für kreative, berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die nächsten Updates könnten ChatGPT sogar noch interaktiver und vernetzter machen.