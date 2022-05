Neue Kund:innenbedürfnisse transformieren den Markt: Digital Bash – B2C

B2C Marketing entwickelt sich stetig und schnell. In kaum einem anderen Gebiet verlieren Unternehmen, die unflexibel und ohne das nötige Know-how agieren, so schnell an Relevanz. Mit dem Digital Bash – B2C am 10. Mai sicherst du dir die wichtigsten Insights für deinen Wissensvorsprung.

Das Verhalten und die Bedürfnisse der Kund:innen haben sich in den vergangenen Jahren auch durch die zunehmende Digitalisierung des Handels verändert – und zwar radikal. Startups schießen aus dem Boden, einige Unternehmen haben sich bereits transformiert, aber nicht alle Online-Akteur:innen haben schon den vollen Überblick. Den bekommst du am 10. Mai ab 9:00 Uhr zum Glück bei uns, wenn die Expert:innen bei dem Digital Bash – B2C über den Status quo, Chancen und Tipps für erfolgreiche B2C-Maßnahmen referieren. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Speaker Nach der Eröffnung des Digital Bashs – B2C durch unseren Moderator Marc Stahlmann von OnlineMarketing.de gibt Timo Kohlberg von Adobe Einblick in die Zukunft von Customer Journeys. Hier erfährst du, wie dein Unternehmen, so klein oder groß es auch ist, Echtzeitdaten nutzen kann, um die aktuellen Marktanforderungen und Kund:innenbedürfnisse erfüllen (oder gar übertreffen) zu können. Segmentbasierte Targeting-Ansätze und Personalisierung sind hier die Schlagwörter. Im nachfolgenden Slot erklärt Christopher Dübe von ERASON, warum soziodemographische Zielgruppen-Personas ausgedient haben und mit welchen Tools deren Notwendigkeit für den transdisziplinären Wissenstransfer zwischen den Marketing-Organisationen reduziert werden kann. Er erläutert darüber hinaus, wie durch algorithmische Marktforschung, die zudem günstig, schnell und qualitativ valide zugleich sein kann, im B2C Marketing Insights dargestellt und in aktivierbare Audiences in unterschiedlichen Kanälen übersetzt werden können. Wie du mit Native Advertising deine Marke auf die Top Publisher List in Deutschland katapultierst, erfährst du von Katharina Hafner von Outbrain. Laut ihr ist Native Advertising leicht umsetzbar und dabei sogar insofern effizient, dass es dich auf hochwertige Publisher Sites befördern kann. Sie erklärt, was du hierbei zum Kampagnenstart wissen musst und liefert Best Cases erfolgreicher Advertiser. Zudem erhältst du Tipps und Best Practices. Anschließend liefert dir Prof. Dr. Martina Peuser, Professorin für BWL, Schwerpunkt Marketing und Agile Organisation, fundiertes Wissen zum Thema Markterfolg durch Agilität. Du erfährst, warum Omni-Channel-Lösungen und innovative Laden- und Servicekonzepte inzwischen das Fundament für erfolgreiche Kund:innenbeziehungen und nicht mehr nur die Kirschen obenauf sind. Handelsunternehmen müssen laut Peuser flexibel und agil genug sein, um vor allem angesichts der gestiegenen Bedürfnisse der Gen Z marktfähig zu bleiben. Die Ansatzpunkte auf allen Unternehmensebenen gibt sie dabei direkt mit – damit du diese umgehend umsetzen kannst. Zu guter Letzt präsentiert Ferdinand Hartmann von Webedia, wie TikTok Social Media revolutioniert hat und inwiefern Unternehmen die sehr erfolgreiche Plattform für einen Reichweiten-Push nutzen können. Dabei erklärt er das Phänomen TikTok aus medienwissenschaftlicher Sicht, stellt die Unterschiede zu anderen Plattformen dar und teilt umfangreiche empirische Ergebnisse aus der Sicht verschiedener Brands. Agenda 9:00 – 9:10 Uhr: Opening: Digital Bash – B2C

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

9:10 – 9:40 Uhr: Die Zukunft von Customer Journeys: Echtzeit-Personalisierung im Omnichannel-Marketing

Timo Kohlberg | Head of Product Marketing EMEA – Journeys | Adobe

Timo Kohlberg | Head of Product Marketing EMEA – Journeys | Adobe

9:45 – 10:15: Das Ende von (soziodemographischen) Personas

Christopher Dübe | Geschäftsführender Gesellschafter | ERASON

Christopher Dübe | Geschäftsführender Gesellschafter | ERASON

10:20 – 10:50 Uhr: Wie du mit Native Advertising deine Marke auf die Top-Publisher Deutschlands bringst

Katharina Hafner | Senior Sales Manager | Outbrain

Katharina Hafner | Senior Sales Manager | Outbrain

10:55 – 11:25 Uhr: Mehr Markterfolg durch Agilität: Ziele erreichen, Kunden halten und mehr Kunden gewinnen

Prof. Dr. Martina Peuser | Professorin für BWL, Schwerpunkt Marketing und Agile Organisation

Prof. Dr. Martina Peuser | Professorin für BWL, Schwerpunkt Marketing und Agile Organisation

11:30 – 12:00 Uhr: Wie TikTok Social Media revolutioniert und Firmen es für sich nutzen können.

Ferdinand Hartmann | Team Lead Videoteam | Webedia

Ferdinand Hartmann | Team Lead Videoteam | Webedia

11:50 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights zum Thema B2C Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – B2C am 10. Mai 2022 von OnlineMarketing.de.