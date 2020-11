Du möchtest deinen Online Shop voranbringen, aber weißt nicht wie? Bei The Digital Bash - E-Commerce erhältst du exklusive Insider-Tipps von Experten der Branche. Melde dich jetzt kostenfrei an.

Der Offline-Handel hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Dafür boomte der E-Commerce. Jetzt heißt es für alle, das Momentum zu halten, um im Weihnachtsgeschäft erfolgreich zu sein. In der The Digital Bash – E-Commerce-Ausgabe powered by SAP geben dir Experten der Branche Tipps an die Hand. Einen Vormittag lang bekommst du Insights von unseren Speakern präsentiert. Du kannst ganz einfach über deinen PC, dein Tablet oder Smartphone teilnehmen – egal, wo du dich befindest. Nach den Vorträgen bleibt ausreichend Zeit, um Fragen zu stellen, die dich und dein Business nach vorne bringen. Sei am 26. November um 9 Uhr dabei und sichere dir den Zugang zum kostenfreien Webinar sowie der Aufzeichnung und erhalte Expertise zu Themen

Hochkarätige Speaker begleiten dich durch den Vormittag

Nach einer Begrüßung durch Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de, startet Andreas Nüchter von SAP den Vormittag. Wie können B2B- und B2C-Unternehmen ihren Kunden in Zeiten von „Social Distancing“ dennoch nah sein? Im Vortrag erfahren die Teilnehmenden durch Best Practices von BMW, Mega und Erste Bank unter anderem, wie der Wandel vom stationären Handel zur Online-Platform in Rekordzeit glückt.

Online Shop mit Wow-Faktor: Philipp Petek von IONOS erklärt, wie kleine Unternehmen überzeugen. Denn auch im Online Shop kann man persönlich, nah und authentisch sein.

Customer Experience und Datenschutz können mittlerweile gleich bewertet werden. Der digitale Einkauf sollte „so angenehm wie möglich und zugleich so sicher wie nötig“ gestaltet werden, erklärt Monika Mack von OXID eSales. Angefangen bei Cookies und der Auswertung von Nutzerverhalten, über den Einsatz von Social Plugins, die Berücksichtigung des Hostings und der Hoster bis hin zu E-Mail-Marketing, Payment und Nutzer-Bewertungen gibt dieser Vortrag einen Überblick über die verschiedenen Datenschutz-relevanten Bereiche anhand von praktischen Beispielen.

Marc Kresin von treaction AG beleuchtet E-Mail Marketing und Marketing Automation als Umsatzgaranten für Online Shops. In seinem Vortrag zeigt er Verbesserungen sowohl für alle auf, die bereits erfolgreiches E-Mail Marketing betreiben, als auch für diejenigen, die ihren ersten Newsletter verschicken möchten.

Eine erfolgreiche Digitalisierung der Customer Journey ist das Geheimnis von erfolgreichem E-Commerce. Yurdanur Marangoz-Yesilirmak von SAP zeigt auf, wo es oft noch hakt und stellt die SAP Commerce Cloud vor. Erfolgreiches Digitalgeschäft muss keine Astrophysik sein.

Auch im letzten Vortrag des Digital Bash – E-Commerce geht es um E-Mail Marketing. Maximilian Modl von Sendinblue gibt den Teilnehmenden Tipps zur richtigen Strategie, um Newsletter zu wahren High-Performance-Kanälen zu entwickeln

Am 26. November 2020 erhältst du von 9:00 bis 12:30 Uhr vormittags Zugang zu der Live-Konferenz des Digital Bash – E-Commerce powered by SAP. Das Beste an diesem Format? Du kannst völlig ortsunabhängig an der Konferenz teilnehmen – also auch von zu Hause aus. Und keine Sorge: Falls du keine Zeit haben solltest, wird dir eine Aufzeichnung der Konferenz kurz nach Ende des Live Events zur Verfügung gestellt.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – E-Commerce – 2020

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: „ Keep them close": Nah am Kunden mit innovativen E-Commerce-Konzepten von BMW, Mega und Erste Bank

Andreas Nüchter, SAP CX Expert, SAP Customer Experience, SAP

Andreas Nüchter, SAP CX Expert, SAP Customer Experience, SAP

9:45 – 10:15: Online Shop mit Wow-Faktor: Wie kleine Unternehmen mit Kreativität überzeugen

Philipp Petek, Product Manager eCommerce, IONOS

Philipp Petek, Product Manager eCommerce, IONOS

10:20 – 10:50 Uhr: Aus der Praxis: Customer Experience und Datenschutzrichtlinien im E-Commerce

Monika Mack, Vertriebsleiterin, OXID eSales AG

Monika Mack, Vertriebsleiterin, OXID eSales AG

10:55 – 11:25 Uhr: E-Mail-Marketing und Marketing Automation: Die Umsatzgaranten für erfolgreiche Online Shops

Marc Kresin, Vorstand und Gründer, treaction AG

Marc Kresin, Vorstand und Gründer, treaction AG

11:30 – 12:00 Uhr: Warum erfolgreiches Digitalgeschäft keine Astrophysik ist

Yurdanur Marangoz-Yesilirmak, Presales Manager, SAP Customer Experience

Yurdanur Marangoz-Yesilirmak, Presales Manager, SAP Customer Experience

12:05 – 12:20 Uhr: You've got mail: Mehr Umsatz mit E-Mail Marketing

Maximilian Modl, CEO, Sendinblue

Maximilian Modl, CEO, Sendinblue

12:25 – 12:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers, Business Development Managerin, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt.

