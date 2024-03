Programmatic Advertising ist längst zum Standard avanciert. In Hamburg traf sich im Rahmen der d3con die Programmatic-Szene, um Trends, Potentiale und große Probleme zu diskutieren. Dabei ging es um Ad Fraud, cookieless Advertising, DOoH, Nachhaltigkeit und insbesondere Gen AI im Marketing. Dabei kam ein Buzzword zum Tragen: Effizienz.

Im Jahr 2023 war der Tenor auf der d3con – der großen Programmatic-Fachmesse, die als Gradmesser für die Branche fungiert –, dass die programmatische Werbung sich inzwischen vom Nischenthema zum Standard entwickelt hat. Diese Einordnung teilten die Expert:innen auch auf der zweitätigen Veranstaltung in diesem Jahr. Am 12. und 13. März traf sich die Welt der Programmatic-Advertising-Verbundenen im CinemaxX am Hamburger Dammtor – und lieferte in einem Potpourri der zentralen Themen eine Übersicht zum Status quo der Branchenentwicklung. Ulrich „Uli“ Hegge, CEO der European netID Foundation, sieht quasi eine plattentektonische Verschiebung von Third- zu First Party-Daten in der Branche und sagt im Zuge des nahenden Support-Endes von Third Party Cookies bei Google Chrome:

Tektonische Verschiebungen lösen Erdbeben aus.

Nach der Begrüßung durch den in diesem Jahr erstmals als Hauptveranstalter agierenden d3con COO Gerrit-Scott Reger ging es in Panels bei Diskussionen heiß her, lieferten diverse Branchen-Insider vielschichtige Eindrücke aus und Prognosen für die Branche und vertieften die zahlreichen Teilnehmer:innen im angeregten Austausch ihre Kenntnisse und Erfahrungen.