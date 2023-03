Auch eines der absoluten Trendthemen des vergangenen Jahres – das Metaverse – war präsent. Björn Radde von T-Systems International leitete ein Panel, das sich mit programmatischer Werbung im Metaversum beschäftigte und Gäst:innen von Meta, Sport1, 42Meta, Cosnova und Kellog willkommen hieß.

Speaker auf dem Panel: „Programmatic im Metaverse“ auf der d3con Main Stage, © d3con

Der Conference Day: Kein Vorbeikommen an Google und Meta?

Am heiß ersehnten Conference Day ging es dann in bester Event-Manier – vor den Kinoleinwänden der Location – und gewohnt kommunikativer Atmosphäre um weitere große Themen der Branche. So stand beim großen „Expert:innen-Panel: Programmatic 2023“ auf der Main Stage auch das Support-Ende für Third Party Cookies bei Google Chrome im Fokus – wie schon so oft. Auf der Suche nach Alternativlösungen gibt es indes schon einige Ansätze, nicht zuletzt die ID-Optionen, die viele der Marken vor Ort auch vertreten haben. Doch diese sind noch nicht so ausgereift, dass sie ideale Targeting-Erfolge versprechen. Laut Dr. Jochen Schlosser ist Deutschland im Kontext der Lösungsentwicklung aus einer führenden Position ins Hintertreffen geraten. Denn die EU-Datenschutzregularien hindern die Entwicklungen hierzulande mehr als die USA.

Um für einen Fortschritt zu sorgen, hat die Deutsche Telekom eine große Initiative für eine cookieless Marketing Future angekündigt, an der auch adform, Vodafone und Co. beteiligt sind. Diese soll laut Simone Bremser „alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen“. Konkreta bleiben aber vorerst aus und wir sind gespannt, wie die Lösung aussieht.

Unterdessen herrscht in der Branche mitunter die Annahme vor, dass die ganz großen Entscheider:innen auf dem Markt weiterhin Konzerne wie Meta und Alphabet sind. Sowohl Google als auch Meta waren bei der d3con selbst prominent vertreten. Symptomatisch für die Entwicklung in der Branche war ein Austausch am Ende des Expert:innen-Panels: Auf die Publikumsfrage, ob die Abhängigkeit von Google vorhanden bleibe, solange weiterhin viel Geld zum Unternehmen fließe, antworte Schlosser kurz und trocken: „Ja.“

Weil Programmatic Standard ist: Neue Perspektiven und Herausforderungen – die d3con macht sie sichtbar

Doch welche Themen haben auf der Messe und Konferenz noch für Aufsehen gesorgt? Natürlich durfte bei all dem Hype um Künstliche Intelligenz auch ein Blick auf die Potentiale, die die KI für das Programmatic Advertising hat, nicht fehlen. Immerhin hat diese Disziplin die Automatisierung in ihrem Kern. So hat zum Beispiel Google die Masterclass „Mehr Leistung durch AI. Wie Sie Ihre Marketingkampagnen durch AI und neue Messlösungen steuern“ auf die Bühne gebracht. Neue Messlösungen stehen ohnehin immer im Fokus auf der d3con, aber auch Alternativen zum klassischen Werben mithilfe von Cookies. Eine stellt der Bereich Digital Out of Home (DOoH) dar. Laut Frank Goldberg vom Digital Media Institute bietet diese Disziplin einen belastbaren Lösungsansatz bei Targeting-Problemen und sinkenden Reichweiten (etwa im TV). Zudem hat ihm zufolge DOoH den geringsten CO2 Footprint der gängigen Digital-Marketing-Formen.

Das Panel zum Thema Digital Out of Home, © d3con

Nachhaltigkeit war bei der Konferenz ebenfalls ein zentrales Thema und wurde im Rahmen von programmatischer, aber auch digitaler Werbung allgemein diskutiert.

Das Produkt muss ja schon nachhaltig sein,

meinte Philipp Seuss von Rotkäppchen-Mumm. Dazu kommen dann noch Fragen wie: „Ist der Adserver, den wir nutzen, grün? Läuft er auf Ökostrom?“. Einige Unternehmen haben schon Initiativen gestartet, um diesem Anspruch der Kund:innen gerecht zu werden, andere wiederum haben noch keine Pläne bezüglich nachhaltiger Werbung. Einen Best Case präsentierte auf der Main Stage passenderweise Ann-Christin Lehmann vom Ökostromunternehmen Lichtblick. Eine wichtige Frage, die sich die Expert:innen auf der Bühne zurecht stellten, bezog sich dabei auf die Ökonomie hinter der Ökologie: Landet das Geld aber auch in den „grüneren Pötten“, wenn nachhaltigere Lösungen bereitgestellt werden, womöglich aber zunächst experimentell sind oder nicht die gleiche Reichweite versprechen?

Zu den weiteren großen Herausforderungen der Branche zählen der Umgang mit Ad Fraud und mit Desinformationen im Werbegeschäft. Diese sollen mehr und mehr eingedämmt werden. Dafür setzt sich zum Beispiel Check My Ads ein. Auf der d3con-Bühne zeigten Claire Atkin und Nandini Jammi, wie Marketer die Desinformationskrise aktiv bewältigen können.