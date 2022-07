Bei unserem Digital Bash – B2B erhältst du Expert:innen-Insights zu erfolgreichem B2B Storytelling, vielversprechenden Conversion-Taktiken, Tipps für den Einsatz von Paid, Earned und Shared Media und auch Hinweise darauf, wie du nicht werben solltest.

Dem B2B Marketing können nicht einfach B2C-Strategien übergestülpt werden – denn es hat seine eigenen Regeln und Muster. Dabei birgt das B2B Marketing aber große Potentiale, die viele Unternehmen und Advertiser jedoch noch längst nicht voll ausschöpfen. Deshalb bietet unser Digital Bash – B2B ein buntes Programm mit diversen Erkenntnissen, Tipps und Best Practices für erfolgreiches Business-to-Business Marketing; und natürlich können dabei Erfolgsmuster aus dem B2C-Bereich zumindest als Inspiration Eingang in die Umsetzung finden.

Am 4. August kannst du die facettenreichen Vorträge unserer Expert:innen ab 9 Uhr verfolgen. Dabei bekommst du an einem Vormittag gebündeltes Know-how, um dein Marketing nachhaltig zu optimieren. So erhältst du beispielsweise Tipps für dein Business Storytelling oder dazu, wie du selbst mit wenig(er) Daten viele Kund:innen erreichen kannst. Außerdem bekommst du konkrete Conversion-Taktikten und auch einen eine detaillierte Worst-Practice-Vorstellung. Melde dich jetzt an, um kostenfrei dabei zu sein.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – B2B

Moderator Daniel Nickel startet unser B2B Event, ehe Omid Rahimi, Geschäftsführer der eMinded GmbH, erklärt, wie du am besten nicht mit deinem B2B Marketing anfängst. Zu den Kernelementen seines Vortrags gehören Aspekte wie Plattformen, die du zu Beginn vermeiden solltest, Quick Wins für den Start und die richtige Budgetplanung sowie der Einsatz der Budgets.

Anschließend erläutert Sara Fazeli, Inbound Executive bei Meltwater, wie du die Potentiale von Paid, Earned, Owned und Shared Media optimal ausschöpfen kannst. Diese Kanäle haben ihre eigenen Herausforderungen, bieten aber zugleich auch Synergieoptionen. Erfahre in Sara Fazelis Beitrag auch, wie du die Performance und Erfolge in diesen Bereichen sinnvoll misst.

Mit dem Vortrag „Mit wenig(er) Daten mehr erreichen – KPIs, Metriken und Insights für glückliche Kund:innen“ bietet dir Kolja Oswald, Account Executive bei Optimizely, Hilfestellung bei der Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Touchpoints, Tipps für hyperpersonalisierte Multichannel-Kampagnen und datengestützte Ansätze sowie den sinnvollen Einsatz von KI bei der Planung von Marketing-Maßnahmen.

Noch mehr Insights liefern im anschließenden Vortrag Andreas Kölle, Technical Consultant bei CAMAO TEC, Johannes Jobst, Digitaler Vertriebsexperte bei CAMAO TEC sowie Tushar Marwaha, Commercial Director DACH bei Ibexa. Gemeinsam bringen sie dir Conversion-Taktiken für das B2B Marketing näher und sind der Meinung „B2B ist wie B2C – nur anders“.

Im letzten Vortrag des Events liefert Jasmin Di Pardo, Web-Designerin und zertifizierte Beraterin für Verkaufspsychologie bei Innotag, Tipps für nutzer:innenrelevante Landingpages und verkaufsstarkes Storytelling B2B-Bereich. Dabei geht sie auch auf Gründe ein, warum Kund:innen letztendlich einkaufen und wie du deine Inhalte und Kampagnen am besten auf deren Bedürfnisse ausrichtest.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2B

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

9:10 – 09:40 Uhr: B2B Online Marketing Strategie: So fängst du am besten NICHT an!

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH

Omid Rahimi | Geschäftsführer | eMinded GmbH

9:45 – 10:15 Uhr: Paid, Earned, Owned & Shared Media – Nutze das volle Potenzial aller Kommunikationskanäle

Sara Fazeli | Inbound Executive | Meltwater

Sara Fazeli | Inbound Executive | Meltwater

10:20 – 10:50 Uhr: Mit wenig(er) Daten mehr erreichen – KPIs, Metriken und Insights für glückliche Kund:innen

Kolja Oswald | Account Executive | Optimizely

Kolja Oswald | Account Executive | Optimizely

Kolja Oswald | Account Executive | Optimizely 10:50 – 11:25 Uhr: B2B wie B2C nur anders – Konversion-Taktiken im Sales / Marketing

Andreas Kölle | Technical Consultant | CAMAO TEC, Johannes Jobst | Digitaler Vertriebsexperte | CAMAO TEC, Tushar Marwaha | Commercial Director DACH | Ibexa

11:30 – 12:00 Uhr: Nutzerrelevante Landingpages: Mit verkaufsstarkem Storytelling zu mehr Umsatz über die Website im B2B

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie | Innotag

Jasmin Di Pardo | Webdesignerin & zert. Beraterin für Verkaufspsychologie | Innotag

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

