AI Support für die Videokreation lieferte die Videoplattform testweise schon im Frühjahr. Gegenüber TechCrunch gab Google an, dass das neue Feature inhaltlich dieselben Funktionen biete, allerdings geliefert von Gemini.

Insgesamt bietet YouTube den Usern und Creatorn auf vielfältige Art und Weise AI Support. So wurde im Juni testweise eine Conversational AI für Premium-User eingeführt:

For those unfamiliar, this assistive tool can answer questions, suggest related content, and more, all without interrupting your playback experience. You can access the tool by tapping ‘Ask‘ beneath select videos and begin by asking questions about the video or selecting a suggested prompt.