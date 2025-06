Wer das Teilen ins Fediverse aktiviert hat, sieht nun einen eigenen Feed mit Beiträgen von Accounts auf anderen Servern und kann gezielt nach Fediverse-Profilen suchen.

Was diese Neuerungen für die Plattform und für die Zukunft vernetzter digitaler Öffentlichkeiten bedeuten – und was noch fehlt – zeigt der Überblick.

Ein eigener Feed für das Fediverse

Seit dieser Woche sehen Nutzer:innen, die Fediverse Sharing aktiviert haben, einen eigenen Feed mit Beiträgen von Plattformen wie Mastodon, BookWyrm oder WriteFreely.



Auf mobilen Geräten erscheint dieser Feed am oberen Rand des Following-Reiters. In der Web-Version gibt es dafür einen separaten Tab. Die Inhalte werden dabei in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angezeigt – also klassische Timeline statt algorithmischer Sortierung. Damit können Beiträge aus dem offenen Social Web leichter gefunden und verfolgt werden.

„Mit den neuen Fediverse Features soll es einfacher werden, verschiedene Perspektiven zu entdecken“, schreibt Meta im offiziellen Newsroom Update. Nutzer:innen sollen sich so ihre eigene Sammlung an Stimmen und Inhalten aus unterschiedlichen Plattformen zusammenstellen können – vergleichbar mit einem personalisierten Newsletter.

Laut dem Threads Engineer Peter Cottle handelt es sich um eine frühe Phase der Integration: Beiträge aus dem Fediverse sind im Feed sichtbar. Zwar lassen sich Antworten auf diese Beiträge derzeit noch nicht direkt über Threads verfassen – Fediverse-Kommentare auf eigene Posts werden jedoch angezeigt, wie Cottle auf Threads erklärt.