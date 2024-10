Neben der längeren Bearbeitungszeit arbeitet Threads auch weiter daran, die Integration mit dem Fediverse zu stärken. Das Fediverse ist ein dezentralisiertes Netzwerk von Plattformen, die miteinander verbunden sind und auf offenen Protokollen basieren. Das bedeutet, dass Inhalte auf verschiedenen Servern geteilt werden können und mit Usern interagieren werden kann, die sich auf anderen Plattformen befinden.

Mit dem neuen Update kannst du nun auf Threads sehen, wer deine Beiträge von anderen Fediverse Servern liked und wer dir von dort folgt. Dieses Feature erweitert die Interaktionsmöglichkeiten und erleichtert es, mit einer breiteren Community in Kontakt zu treten.

Diese Funktion ist aktuell in über 100 Ländern verfügbar, darunter die USA, Europa und viele asiatische Märkte. Wenn du also in einem dieser Länder Threads nutzt und deine Inhalte mit dem Fediverse teilst, kannst du jetzt direkt sehen, wer mit deinen Beiträgen interagiert – sogar von Servern, die nicht zu Meta gehören.

Wie du die neuen Funktionen nutzen kannst

Falls du die Bearbeitungsfunktion oder die Fediverse-Integration noch nicht aktiviert hast, ist das ganz einfach. Für das Bearbeiten deiner Posts musst du einfach nur nach der Veröffentlichung innerhalb von 15 Minuten auf den Edit Button klicken und deine Änderungen vornehmen.

Für das Teilen ins Fediverse kannst du diese Funktion in den Einstellungen aktivieren. Ab dann werden deine Posts auch in diesem dezentralen Netzwerk geteilt, und du kannst von den erweiterten Interaktionsmöglichkeiten profitieren.