Meta erfüllt einen der größten Wünsche der Threads Community: eigene DMs. Die Plattform wächst so aus dem Schatten von Instagram – und wird ein Stück selbstständiger. Für Marketer heißt das: neue Chancen zum Connecten, ohne App-Wechsel.

Threads-Nutzer:innen müssen nicht länger auf direktem Weg über Instagram kommunizieren. Denn die Social-Plattform beginnt endlich mit der Einführung einer eigenen DM Inbox. Damit erfüllt Meta einen der meistgeäußerten Wünsche der Community – und markiert zugleich einen strategisch relevanten Meilenstein in der Entwicklung des sozialen Netzwerks. Die Trennung vom Instagram-Messaging-System trägt dazu bei, Threads als eigenständige Plattform zu etablieren.

Ein längst überfälliges Feature mit klarer Zielsetzung

Seit der Einführung im Juli 2023 war Threads funktional eng an Instagram gekoppelt. Insbesondere beim Aufbau von Netzwerken, aber auch bei der Kommunikation setzte Meta auf bestehende Strukturen. Dieser Ansatz ermöglichte einen schnellen Start, begrenzte jedoch die Eigenständigkeit der Plattform. Die Einführung eines separaten DM-Postfachs kann deshalb als logische Weiterentwicklung verstanden werden – sie bringt Threads einen Schritt näher zur Unabhängigkeit. Die Meta-Plattform arbeitet bereits seit Anfang 2024 an eigenen DMs für Threads.

Adam Mosseri, Head of Instagram, betonte in einem aktuellen Threads Post, dass Messaging von Beginn an ein zentrales Anliegen der Nutzer:innen war. Ziel sei es, einen offenen, persönlichen Austausch zu ermöglichen, ohne Plattformgrenzen überwinden zu müssen. Die neue Inbox trägt dieser Anforderung nun Rechnung.