Dabei soll künftig womöglich auch ein Feature helfen, das bei Threads in der Entwicklung steckt und stark an Bluesky erinnert. Der Tech-Experte Chris Messina hat eine an Blueskys Starter Packs erinnernde Funktion als Experiment integriert, bei der User eine Liste von interessanten Accounts für bestimmte Themenfelder zusammenstellen. Auf Bluesky können User Starter Packs nutzen, bei denen Accounts Listen mit anderen Konten zusammenstellen, die für neue User in spezifischen Kontexten von Interesse sein und denen sie direkt folgen könnten. Auf Bluesky gibt es die Funktion seit Juni 2024.

Auf Threads ansehen Threads hat das Feature noch nicht umfassend ausgerollt. Viele neue User der Plattform folgen auf dieser auch Accounts, denen sie schon auf der eng verknüpften Plattform Instagram folgen. Dieses Starter Pack Feature könnte ihnen aber noch etwas Arbeit abnehmen, während Ersteller:innen solcher Packs mit der Integration auch verknüpfter Konten für mehr Sichtbarkeit der Kolleg:innen, relevanter Medien und dergleichen sorgen könnten. Endlich:

Bald Beiträge auf Threads einplanen © Azamat E – Unsplash