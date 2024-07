Creator können Kommentare nicht nur lesen, sondern auf diese auch mit einem Like oder einer Antwort reagieren. Das neue Feature soll – nach dem Launch der Q&A-Funktion – die Interaktion auf der Plattform weiter anregen, erklärt Spotify:

Podcasts have historically been a one-sided format and, while we’ve offered other interactivity features like Polls and Q&A for some time, people have told us they want more ways to connect directly. Now, for the first time, listeners can actually have a two-way conversation with their favorite podcast hosts on Spotify, podcasters can get near-immediate feedback from their audiences, and real communities can form around shows.