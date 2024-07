Erst kürzlich hat Google im Vorfeld des Cannes Lions International Festival of Creativity umfassende Analyse von 8.000 internationalen YouTube-Werbekampagnen durchgeführt. Mithilfe von Google Gemini wurden Trends und bewährte Verfahren in der Videowerbung identifiziert. Die Analyse beleuchtet, wie Marken weltweit ihre Werbestrategien weiterentwickeln, um effektivere und ansprechendere Inhalte zu schaffen.

Noch mehr Insights für Marken bietet nun YouTubes neuer Culture & Trends Report. Dieser thematisiert insbesondere den Shift der Fans von Konsument:innen zu Creatorn. Konkret beschreibt die Videoplattform eine Tendenz vieler Fans, ihren Lieblings-Content nicht mehr nur zu konsumieren, sondern mit diesem anhand eigener Inhalte zu interagieren. So kann nicht nur der eigenen Begeisterung Ausdruck verliehen, sondern auch die Verbindung zu anderen Fans gestärkt werden.

Nicht selten entstehen so Content-Welten, die weit über das ursprüngliche Subjekt (also etwa die berühmte Persönlichkeit) hinaus gehen und oft ihre ganz eigenen Fan-Gemeinden entwickeln. Davon profitieren nicht nur die kreativen Fans, sondern auch die Idole (oder Marken) selbst.

Brands können ebenso wie prominente Persönlichkeiten von der sich wandelnden Rolle von Fans und dem Phänomen Fandom auf Social Media profitieren. Denn ein Fan zu sein bezieht sich heutzutage nicht unbedingt auf eine idolisierte Person, sondern kann auch das Resultat besonders gelungener Brand-Kampagnen sein. Marken sollten die selbst erstellten Inhalte ihrer Follower in diesem Kontext genau beobachten, erklärt YouTube:

Your success isn’t just about your content anymore. Because the popularity of fan content often eclipses that of the original work, the volume and success of that content can be even more impactful. Closely follow what your fans are creating to get a better idea of what your audience is and isn’t responding to in your own content.