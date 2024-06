Spotify erweitert das Angebot an Video-Podcasts und führt eine neue Funktion ein, die es allen Podcast-Ersteller:innen ermöglicht, Videoinhalte direkt auf der Plattform hochzuladen – unabhängig vom Hosting-Dienst. Dies war zuvor nur über bestimmte Partner:innenplattformen möglich. Nun können Ersteller:innen ihre Videos direkt über das Spotify-Portal für Podcaster hinzufügen, indem sie die Audioversion einer Episode auswählen und über das Dreipunktemenü eine Videoversion hinzufügen.

Die Relevanz von Video-Content ist für Spotify unzweifelhaft. Im vergangenen Jahr erklärte uns Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast im DACH-Bereich bei Spotify, im Interview:

Die Erweiterung kommt in einer Zeit, in der Video-Podcasts auf Spotify erheblich an Beliebtheit gewonnen haben. Die Plattform verzeichnet einen Anstieg auf über 250.000 Video-Podcasts, verglichen mit 100.000 im Vorjahr, wie Spotify gegenüber TechCrunch mitteilte. Zudem gibt es weltweit mehr als 170 Millionen Nutzer:innen, die Video-Podcasts auf Spotify ansehen, was einem Anstieg der monatlich aktiven Video-Podcast-Nutzer:innen um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Maya Prohovnik, Spotifys Vice President of Podcast Product, betont gegenüber TechCrunch die wachsende Bedeutung von Videoinhalten auf der Plattform und erklärt, dass die Anzahl der Podcaster, die Videos auf Spotify veröffentlichen, im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent gestiegen ist.

Video is becoming core to the global Spotify experience. With the number of podcasters publishing videos on our platform growing nearly 70% over the past year, it’s clear that video podcasts are resonating with users, and the appetite for video content has increased immensely across all of our major content categories on Spotify.