Mithilfe von Poe können User unmittelbar in den KI-Chat mit diversen KI-Modellen und -Tools gehen, um sich Fragen beantworten zu lassen, in einen Dialog zu treten oder gar Content direkt im Chat zu erstellen. Ende 2022 launchte das auf die Antwortgenerierung im Digitalraum spezialisierte Unternehmen Quora das AI Tool, welches als Aggregator fungiert. Inzwischen erlaubt Poe den Usern das Chatten mit Modellen wie OpenAIs GPT-4o, Googles Gemini 1.5 Pro, Claude 3.5 Sonnet, mit KI-Tools wie Ideogram und Stable Diffusion und mit einem eigenen Poe Assistant. Seit April 2024 ist zudem der Multi-Chat möglich, der User in einem Thread mit verschiedenen KI-Entitäten interagieren lässt.

Neuerdings können die Poe User aber noch ein weiteres Feature nutzen, um die eigene Effizienz auch in Arbeitskontexten zu steigern. Dieses ist jedoch noch nicht für alle verfügbar.

Auf Reddit wurde das neue Feature Poe Previews bereits vorgestellt. Im Post aus dem Subreddit PoeAI heißt es, dass besonders Large Language Models wie Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o und Google Gemini 1.5 Pro für diese Funktion geeignet sind, da sie sich im Bereich Coding als hochleistungsfähig erweisen. Der Post erklärt auch, dass User den Multi-Chat-Modus nutzen und diverse KI-Modelle und -Tools zur Kreation von Previews einsetzen können. Diese Previews entsprechen quasi Web Apps, welche beispielsweise zur Visualisierung von Prozessen genutzt werden und das Verständnis dieser verbessern können. So heißt es:

[…] Previews can be shared with anyone via a dedicated link, and you can view your output in a new tab outside the chat. You can also leverage Poe features like multi-bot chat, file upload, and video input to help you build your custom web applications. This new functionality enables all Poe users to create custom interactive experiences, regardless of programming ability. You can build games, interactive animations, drag-and-drop interfaces, data visualizations, and much more. It supports HTML output, with CSS and Javascript functionality, with support for additional formats in the coming days and weeks […].