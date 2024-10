Mit Voice, Vision und Think Deeper werden zudem die Interaktionsmöglichkeiten ähnlich wie bei ChatGPT mit dem Advanced Voice Mode auf ein neues Level gehoben. ChatGPT sorgt wiederum bei Apple mit der Apple Intelligence für sehr viel eigenständigen KI-Support. Gerade in Kombination mit Siri sollen Aufgaben leichter automatisiert werden können. So verspricht Apple:

Googles Jarvis-System erinnert aber ganz besonders an den jüngst vorgestellten Computer Use-Modus des KI-Startups Anthropic. Dieser wurde für den KI-Bot Claude und die gleichnamigen Modelle, in diesem Fall Claude 3.5 Sonnet, eingeführt. Ab jetzt ist Computer Use in der Betaversion für User der API verfügbar – allerdings noch in einer experimentellen und fehleranfälligen Version. Dabei kann diese Funktion mithilfe des inzwischen optimierten Modells Claude 3.5 Sonnet generelle Skills am Computer erlernen und übernehmen. Anthropic erklärt:

[…] Developers can use this nascent capability to automate repetitive processes, build and test software, and conduct open-ended tasks like research.

To make these general skills possible, we’ve built an API that allows Claude to perceive and interact with computer interfaces. Developers can integrate this API to enable Claude to translate instructions (e.g., ‘use data from my computer and online to fill out this form‘) into computer commands (e.g. check a spreadsheet; move the cursor to open a web browser; navigate to the relevant web pages; fill out a form with the data from those pages; and so on) […].