Schon jetzt nutzen nach Angaben von OpenAI über zwei Millionen Entwickler:innen Modelle wie GPT-3.5, GPT-4, DALL-E und Whisper für ihre eigenen Zwecke – beispielsweise zum Erstellen eigener KI-Assistenzen. Die Möglichkeit, nun eigene GPTs zu kreieren, dürfte daher auf großen Anklang stoßen.

OpenAI hat neben dem Launch der personalisierten GPTs auch einige weitere spannende Updates auf dem DevDay geteilt – allen voran die Ankündigung des neuen Modells GPT-4 Turbo. Dieses unterstützt 128-Kontext und greift auf neuere Informationen, konkret bis April 2023, zu. Das Modell kommt darüber hinaus deutlich günstiger als GPT-4 daher, erklärt OpenAI:

GPT-4 Turbo is more capable and has knowledge of world events up to April 2023. It has a 128k context window so it can fit the equivalent of more than 300 pages of text in a single prompt. We also optimized its performance so we are able to offer GPT-4 Turbo at 3x cheaper price for input tokens and a 2x cheaper price for output tokens compared to GPT-4.