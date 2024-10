Die Zukunft der Arbeitsprozesse mit KI-Support ist da: Zumindest mag es so wirken, wenn Anthropics Computer Use in der API dafür genutzt werden kann, einen KI-Agent für dich deinen Computer bedienen zu lassen. Neben dieser Neuerung stellte das Startup, das in Konkurrenz zu OpenAI und Co. steht, ein Update für das Modell Claude 3.5 Sonnet sowie das brandneue Modell Claude 3.5 Haiku vor.

Ab jetzt ist Computer Use in der Betaversion für User der API verfügbar – allerdings noch in einer experimentellen und fehleranfälligen Version. Dabei kann diese Funktion mithilfe des inzwischen optimierten Modells Claude 3.5 Sonnet generelle Skills am Computer erlernen und übernehmen. Anthropic erklärt:

[…] Developers can use this nascent capability to automate repetitive processes, build and test software, and conduct open-ended tasks like research.

To make these general skills possible, we’ve built an API that allows Claude to perceive and interact with computer interfaces. Developers can integrate this API to enable Claude to translate instructions (e.g., ‘use data from my computer and online to fill out this form‘) into computer commands (e.g. check a spreadsheet; move the cursor to open a web browser; navigate to the relevant web pages; fill out a form with the data from those pages; and so on) […].