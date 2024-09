Über 3,3 Milliarden Menschen nutzen bereits mindestens eine Applikation der App Family Metas täglich. Und im Rahmen des Earnings Calls im Sommer erklärte Mark Zuckerberg ein ums andere Mal, wie zentrale AI, aber auch AR-Entwicklungen für den Konzern sind.

We had a strong quarter, and Meta AI is on track to be the most used AI assistant in the world by the end of the year. We’ve released the first frontier-level open source AI model, we continue to see good traction with our Ray-Ban Meta AI glasses, and we’re driving good growth across our apps.