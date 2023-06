Mark Zuckerberg directly addressed Apple’s Vision Pro unveiling in a meeting with Meta employees today, telling them that it “could be the vision of the future of computing, but like, it’s not the one that I want.” His full remarks here: https://t.co/qb9Z3V7LGx

Hohe Auflösung, hoher Preis

Im Meeting erklärt der Meta CEO, dass er den Launch der Vision Pro-Brille mit Spannung erwartet habe. Die gute Nachricht sei, so Zuckerberg, dass Apple keine „magischen Lösungen“ gefunden habe, welche von Meta nicht bereits erforscht wurden:

From what I’ve seen initially, I’d say the good news is that there’s no kind of magical solutions that they have to any of the constraints on laws of physics that our teams haven’t already explored and thought of.

Apples Vision Pro verfüge mit 23 Millionen Pixeln zwar über eine höhere Auflösung als Metas Quest Headset. Doch die benötigte Technologie sorge auch für einen sieben Mal höheren Preis sowie die Notwendigkeit einer Batterie und eines Verbindungskabels. Der Kompromiss, den Apple hiermit eingehe, könne für bestimmte Anwendungsfälle sinnvoll sein.

Günstiger und sozialer: Das unterscheidet Metas Quest von Apples Vision Pro

Mark Zuckerberg spricht im Meeting von einer philosophischen Differenz in den Ansätzen der beiden Unternehmen. Er sei optimistisch, dass Metas Pläne erfolgreich sein werden. Im Gegensatz zu Apple wolle Meta die eigenen Produkte so zugänglich und kostengünstig wie möglich machen, so Zuckerberg:

[…] I think that their announcement really showcases the difference in the values and the vision that our companies bring to this in a way that I think is really important. We innovate to make sure that our products are as accessible and affordable to everyone as possible, and that is a core part of what we do.

Der CEO fügt hinzu, dass Meta bereits mehrere zehn Millionen Quests verkauft habe. Neben dem preislichen Unterschied sieht Zuckerberg eine weitere Differenz: Metas Vision für das Metaverse basiere auf sozialer Interaktion und solle Menschen dabei helfen, auf neuen Wegen zu interagieren und einander nah zu sein. Darüber hinaus rege Quest Menschen dazu an, aktiv zu sein – im Gegensatz zu, so Zuckerberg, Apples Vision Pro: