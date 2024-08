Meta hat angekündigt, die AR-Plattform Spark am 14. Januar 2025 einzustellen. Und während AR-Effekte von Meta bestehen bleiben, werden alle Effekte von Dritten ab diesem Zeitpunkt entfernt. Das verärgert viele Creator, doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

In der Ankündigung zur Einstellung von Meta Spark erklärt der Konzern, dass nach dem 14. Januar 2025 keinerlei AR-Effekte von Third Parties, also auch von Creatorn, mehr zur Verfügung stehen werden. Immerhin bleiben Inhalte, die bis dahin auf Metas Plattformen mit den Effekten veröffentlicht wurden, unbeeinträchtigt. Nach diesem Zeitpunkt können sich Creator dann auch nicht mehr im Meta Spark Studio, Meta Spark Player und Meta Spark Hub einloggen. In einem FAQ-Bereich beantwortet Meta zentrale Fragen zu diesem Schritt. Auf die Frage nach dem Grund schreibt der Konzern:

After thorough consideration, it was determined that Meta will prioritize investments in other company priorities. As a result, we’re not able to continue to support the Meta Spark platform long term.