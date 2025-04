Dabei dürfte der Roll-out graduell verlaufen, da mein Pixel 9 die Funktion aktuell noch nicht aufweist. Im Google Store kannst du mehr über das Update für die App und Gemini Live erfahren. Dort heißt es unter anderem:

[…] Gemini Live elevates your Pixel from smartphone to real-time problem solver: Identify architecture, compare products, break down complex instructions, and much more. Gemini Live uses multimodal AI to help you make sense of what’s on your screen or in your camera view, so you can interact with the world more naturally […].