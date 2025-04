We're excited to announce we’ve launched several improvements to ChatGPT search, and today we’re starting to roll out a better shopping experience. Search has become one of our most popular & fastest growing features, with over 1 billion web searches just in the past week 🧵

Die neue Shopping-Integration macht ChatGPT zu einer Art Marktplatz, der Nutzer:innen durch den gesamten Entscheidungsprozess begleitet: von der Orientierung über den Vergleich bis zur finalen Kaufentscheidung.

Was dabei auffällt: ChatGPT bleibt dem eigenen chat-basierten Interface treu. Nutzer:innen können – anders als bei klassischen Preisvergleichsseiten – direkt Fragen zu einem Produkt stellen oder Alternativen vorschlagen lassen. Das ist nicht nur nutzer:innenfreundlich, sondern auch ein entscheidender UX-Vorteil gegenüber statischen Shopping-Plattformen. Allerdings können User auch auf Google, Amazon und Co. mithilfe der integrierten KI-Assistenzen im Chat mehr Informationen zu Produkten in der Konversation einholen.

Shopping, aber smarter: So funktioniert das neue Feature

Bisher war der Produktvergleich in ChatGPT eher eingeschränkt. Viele Nutzer:innen mussten sich selbst durch Links klicken oder Drittquellen bemühen. Das ändert sich nun: Wer heute nach „best espresso machines under $200“ sucht, so ein Beispiel von OpenAI, bekommt nicht nur Empfehlungen, sondern drei visuell aufbereitete Karten mit Produkttitel, Bild, Preis, Sternebewertung und einem Button zum Nachfragen.

Produktvorschläge in ChatGPT, © The Verge

Wie die Demonstration des Unternehmens zeigt, öffnet sich bei einem Klick auf eines der Produkte eine Sidebar mit detaillierten Informationen und direkten Kaufoptionen bei verschiedenen Händler:innen. Die Produktauswahl erfolgt laut OpenAI unabhängig und ist nicht werbefinanziert.

We wanted the experience to still feel like ChatGPT, but people like seeing structured information with prices and images,

erklärte Adam Fry, Search Product Lead bei OpenAI, gegenüber The Verge. Das visuelle Design erinnert an Google Shopping – ist aber nahtlos in die Konversation eingebettet. Ein Klick auf ein Produkt öffnet eine Sidebar mit Informationen aus Bewertungen auf Plattformen wie Amazon, Best Buy oder Reddit. Sponsored Results? Fehlanzeige – laut OpenAI sind alle Empfehlungen organisch.

In unserem eigenen Test wurden bislang jedoch noch keine Produktempfehlungen in diesem neuen Stil ausgespielt. Der Roll-out erfolgt laut OpenAI stufenweise. Es ist also wahrscheinlich, dass die Funktion zum Zeitpunkt unserer Anfrage noch nicht für alle Nutzer:innen freigeschaltet war.

Intelligente Kaufberatung statt Ads: Was OpenAI anders macht

Das Fehlen von Werbeanzeigen ist dabei ein bewusster strategischer Schritt. OpenAI positioniert sich klar gegen den bezahlten Empfehlungsmechanismus von Google und Amazon – mit dem Ziel, Vertrauen und Usability zu steigern. Zwar arbeitet OpenAI im Hintergrund mit Partner:innen zusammen, um aktuelle Preisdaten anzuzeigen, doch laut Unternehmenssprecherin Taya Christianson, so The Verge, fließt daraus kein Sponsored Listing oder Affiliate Link in die Produktempfehlung ein.

Diese Werbefreiheit könnte ein Wettbewerbsvorteil sein, besonders für Nutzer:innen, die Kaufentscheidungen auf Basis objektiver Information statt Ads treffen wollen. Für Marketer eröffnet sich dadurch ein zweischneidiges Szenario: Einerseits gewinnen hochwertige, gut bewertete Produkte an Sichtbarkeit, unabhängig vom Werbebudget. Andererseits entfällt die Möglichkeit, sich durch Paid Listings gezielt in den Entscheidungsprozess einzukaufen.

Allerdings dürfte die werbefreie Phase – ähnlich wie bei Plattformen wie Threads in der Anfangszeit – zunächst bewusst gewählt sein, um Nutzer:innen zu gewinnen. Es ist realistisch, dass OpenAI perspektivisch zusätzliche Monetarisierungsansätze integriert und sich das aktuelle Modell damit verändert.

Der Erfolg im neuen Shopping-Ökosystem von ChatGPT dürfte damit stärker von authentischen Produktbewertungen, überzeugender Nutzer:innenerfahrung und echter Markenloyalität abhängen – weniger von klassischer Werbeplatzierung.

WhatsApp, Live Scores, Autocomplete: ChatGPT wird mobil und kontextualisiert

Neben dem Shopping Update rollt OpenAI weitere Features aus, die ChatGPT zu einem Echtzeit- und Alltags-Tool machen sollen. Wer will, kann ChatGPT schon seit einiger Zeit über WhatsApp nutzen. Jetzt können User über die WhatsApp-Nummer (1-800-ChatGPT) zudem immer aktuelle Antworten auf Alltagsfragen sowie aktuelle Sportergebnisse abrufen. OpenAI kündigte diese Funktion offiziell in einem Post auf X an und macht sie weltweit in allen Regionen verfügbar, in denen ChatGPT genutzt werden kann.