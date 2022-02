Ist das Metaverse die nächste große Entwicklungsstufe nach dem Switch von Desktop zu Mobile? Es tummeln sich Mythen und Fragen rund um den Begriff. Wir bringen Licht ins Dunkel.

Metaverse hier, Metaverse da: Doch was ist das Metaversum denn nun genau und welche neuen Möglichkeiten bringt es mit sich? Diese Frage stellen sich aktuell eine Menge Menschen, die sich unter dem Begriff vielleicht noch nicht allzu viel vorstellen können. Doch auch wenn du dich schon etwas eingelesen hast, gibt es bestimmt Aspekte zur Geschichte oder den Potentialen des Metaversums für die Arbeitswelt, die dir noch unbekannt sind. Im Artikel gehen wir den Hintergründen und Zukunftsaussichten des Metaverse auf die Spur.

Begriffsursprung und das Metaverse vor Meta

Zunächst lässt sich sagen, dass der Begriff Metaverse – oder auch Metaversum – sehr weitgefasst ist und nicht erst mit Facebooks Umbenennung in Meta das Licht der Welt erblickte. Tatsächlich stammt der Begriff aus dem 1992 von Neal Stephenson verfassten Science-Fiction-Roman Snow Crash. Er bezeichnet einen virtuellen, dreidimensionalen Raum, in welchem Menschen als Avatare miteinander interagieren. Dabei schafft das Metaversum eine Konvergenz zwischen physischer Realität und virtuellem Raum im Kontext des vernetzten Digitalraums. Der Ausdruck Metaversum ist ein Kofferwort aus „Meta“ (lat.: Grenze; Präfix für eine übergeordnete Ebene) und „Universum“.

Die Idee des Metaversums wurde in den darauffolgenden Jahren sowohl in der Literatur, wie im Roman Ready Player One, als auch als Grundlage verschiedener Spielwelten aufgegriffen. Das Spiel Second Life gilt als Pionierprojekt für die Umsetzung eines Metaverse in der Spielwelt. Mittlerweile haben auch neuere Spiele – zum Beispiel Fortnite – Elemente des Metaverse inne. Das mutmaßliche Metaversum der Zukunft könnte, im Vergleich zu virtuellen Spielwelten, in seinen Anwendungsgebieten jedoch noch einmal deutlich komplexer und vielfältiger sein.

Das sind die wichtigsten Player im Metaverse

Der eigentliche Kern der Idee des Metaversums liegt in seiner Dezentralität – es soll komplett unabhängig von großen Tech-Unternehmen sein. In diesem Sinne sollen viele Elemente im Metaversum auf der Blockchain gespeichert werden – etwa NFTs und auch Kryptowährungen. Die großen Tech-Player – allen voran Meta – investieren aktuell allerdings große Summen in die Entwicklung des Metaverse. Für Facebook steht nach seiner Namensänderung zu Meta das Metaverse im Zentrum seiner Zukunftspläne, denn das Unternehmen denkt:

The metaverse is the next evolution of social connection.

Social Media könnte zur Einstiegsplattform für das Metaversum avancieren und die Social-Landschaft sich somit nachhaltig verändern.