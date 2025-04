Die X-KI Grok bekommt eine Custom Voice: Nutzer:innen können per Texteingabe Stimme, Stil und Ton der KI anpassen – direkt in der App. Was das für Creator und Marken bedeutet.

Ob Siri, Alexa oder ChatGPT – KI-Stimmen sind inzwischen gang und gäbe. Und auch die Auswahl zwischen verschiedenen Stimmen ist nichts Neues. Doch was, wenn du die Stimme per Prompt genau so gestalten kannst, wie du willst? Mit einem neuen Update führt Grok, die KI von xAI, jetzt eine Custom-Voice-Funktion ein – und bringt damit die individuell gestaltbare Sprachausgabe erstmals direkt in den Kosmos von X. Was das für Creator, Brands und die Plattform selbst bedeuten könnte, schauen wir uns genauer an.

Von monoton zu markant: Die neue Stimme für deine KI

Laut einem kürzlich veröffentlichten Screenshot lässt sich in der Grok App nun ein Custom-Modus aktivieren, in dem Nutzer:innen eine Stimme konfigurieren können – inklusive Name, Stil und Zusatzanweisungen. Die Custom-Voice-Option erlaubt es laut Tech-Enthusiast Jonah Manzano, Stimmeigenschaften wie „calm and beautiful“ zu definieren.