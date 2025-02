Künstliche Intelligenz steht im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklungen auf X. Mit dem jüngsten Update des Grok 3-Modells erweitert die Plattform ihr Angebot für Werbetreibende um neue Funktionen – darunter leistungsstarke Benchmarks, DeepSearch sowie einen Voice Mode. Diese Innovationen versprechen eine verbesserte Analyse und Optimierung von Werbekampagnen, sind jedoch ausschließlich zahlenden Nutzer:innen vorbehalten.

Parallel dazu wirft eine aktuelle Studie kritische Fragen zur Transparenz der Plattform auf: Ein Großteil der Community Notes, die zur Einordnung und Korrektur von Fehlinformationen dienen sollen, bleibt für Nutzer:innen unsichtbar. Dies stellt nicht nur die Glaubwürdigkeit der Plattform infrage, sondern könnte auch Auswirkungen auf die Werbewirkung haben.

X-Eigner Elon Musk und sein Team treiben die Integration von KI auf der Plattform konsequent voran. Mit dem neuen Feature „Prefill with Grok“ können Werbetreibende automatisiert Anzeigen generieren, indem sie lediglich eine URL eingeben. Auf Basis der bereitgestellten Website-Inhalte erstellt das System eigenständig Werbetexte, Bilder und Call-to-Action-Elemente. Dies soll den Prozess der Anzeigenerstellung effizienter gestalten und Unternehmen eine schnellere, KI-gestützte Optimierung ihrer Kampagnen ermöglichen.

Ein weiteres Feature heißt „Analyze Campaign with Grok“. Hier wird die Performance von Anzeigen mithilfe von KI analysiert und optimiert. X erklärt das so:

With ‚Analyze Campaign with Grok,‘ you get a clear, AI-driven breakdown of how your ads are performing, empowering you to refine your targeting, adjust your creative, and maximize your impact – all in a fraction of the time.