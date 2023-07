Auf dem unternehmenseigenen Blog erklärt OpenAI, dass die Verfügbarkeit der leistungsstarken Modellversionen von GPT-4 basierend auf der eigenen Rechenleistung nach und nach erweitert werden soll. Konkret schreibt das Unternehmen:

GPT-4 is our most capable model. Millions of developers have requested access to the GPT-4 API since March, and the range of innovative products leveraging GPT-4 is growing every day. Today all existing API developers with a history of successful payments can access the GPT-4 API with 8K context. We plan to open up access to new developers by the end of this month, and then start raising rate-limits after that depending on compute availability. Based on the stability and readiness of these models for production-scale use, we are also making the GPT-3.5 Turbo, DALL·E and Whisper APIs generally available. We are working on safely enabling fine-tuning for GPT-4 and GPT-3.5 Turbo and expect this feature to be available later this year.