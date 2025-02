Trainiert wurde Grok 3 in einem riesigen Rechenzentrum in Memphis, das rund 200.000 GPUs umfasst. Musk betont in einem Post auf X, dass Grok 3 mit zehnmal mehr Rechenleistung als das vorherige Modell trainiert worden sei. Dabei kam ein erweitertes Datenset zum Einsatz, das unter anderem Gerichtsdokumente beinhalten soll. Grok 3 ist um ein Vielfaches leistungsfähiger als Grok 2, erklärte Musk in einer Live-Präsentation. Er sagte:

[It’s a] maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct.