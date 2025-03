Das neu eingeführte Text-to-Speech-Modell, welches über eine verbesserte Steuerbarkeit verfügen soll, ermöglicht es Entwickler:innen, Stimmen mit Charakter zu kreieren. Da nicht mehr nur der Inhalt, sondern auch die Sprechweise umfassend angepasst werden kann, eröffnen sich verschiedenste Anwendungsbereiche. Developer können beispielsweise Voice Agents erschaffen, die wie ein:e einfühlsame:r Customer-Service-Mitarbeiter:in oder ein:e ausdrucksstarke:r Geschichtenerzähler:in klingen. OpenAI erklärt:

For the first time, developers can “instruct” the model not just on what to say but how to say it—enabling more customized experiences for use cases ranging from customer service to creative storytelling.