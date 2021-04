Egal, ob Twitter mit dem Feature Spaces oder Facebook mit einer neuen Talk-Funktion für Rooms: Nahezu alle Social-Media-Netzwerke wollen einen Stück vom Audio-Only-Kuchen abhaben. Nun zieht auch Reddit nach und testet Reddit Talk. Das neue Feature orientiert sich dabei stark an der Funktionsweise und dem Aufbau der Trend-App Clubhouse. Reddit erklärt:

Currently, you can use text threads, images, videos, chats, and live streams to have conversations and hang out with people in your communities. While these are great mediums, there are other times where having a live audio talk may be more useful or, frankly, more fun.