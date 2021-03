Nachdem Spotify im vergangenen Jahr massiv in den Podcast-Bereich investiert hat, folgt nun augenscheinlich der Ausbau des Live-Audio-Content auf der Plattform. Der Musik-Streaming-Dienst gab bekannt, das Unternehmen Betty Labs übernommen zu haben. Somit gehört nun auch die Live Talk App Locker Room zu Spotify, die ähnlich wie Clubhouse funktioniert. Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer des Streaming-Riesen, sagt zu der Übernahme:

Creators and fans have been asking for live formats on Spotify, and we’re excited that soon, we’ll make them available to hundreds of millions of listeners and millions of creators on our platform. The world already turns to us for music, podcasts, and other unique audio experiences, and this new live audio experience is a powerful complement that will enhance and extend the on-demand experience we provide today.