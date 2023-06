ChatGPT leicht gemacht: Wir zeigen dir in diesem Artikel einige nützliche Prompts für effizientes Arbeiten, unter anderem im Marketing und Vertrieb.

Nicht ohne Grund ist die revolutionäre Sprach-KI von OpenAI zu dem am schnellsten wachsenden Dienst in der Geschichte avanciert: Mit ChatGPT kannst du mithilfe gezielter Eingabeaufforderungen E-Mails im Vertrieb, Kampagnen im Marketing, Hausarbeiten im Studium, Codes als Programmier:in oder Social Posts als Social Media Manager verfassen lassen.

Eine Analyse zum Interesse an Online-Trends zeigt: Die Aufmerksamkeit der User liegt bei ChatGPT – und deutlich weniger beim Metaverse. Zwei Ereignisse haben das Interesse der Nutzer:innen besonders angeregt.

Beachten sollten Anwender:innen jedoch weiterhin, dass die Informationen, die ChatGPT liefert, fehlerhaft sein können und eine sorgfältige manuelle Überprüfung der Ergebnisse vor einer Veröffentlichung durchgeführt werden sollte. Seit der Einführung des KI-Tools, seit Ende Mai ist auch die App in Deutschland verfügbar, gibt es vielzählige Anleitungen für das Verfassen von ChatGPT-Eingabeaufforderungen. Doch viele dieser How-tos erfordern zu viele Vorkenntnisse oder sind schlichtweg zu kompliziert für die meisten User. TechCrunch hat vor diesem Hintergrund eine Liste der besten ChatGPT Prompts für verschiedene Arten von Arbeitsabläufen zusammengestellt – insbesondere für Textarbeiten, im Marketing, Vertrieb und Studium sowie im Bereich Technik.

Die besten ChatGPT-Aufforderungen im Sales

Das Schreiben von Verkaufs-E-Mails ist für viele eine lästige Routine-Aufgabe, die zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Und obwohl es zahlreiche Tools zur Bewältigung dieser Aufgabe gibt, verlassen sich einige Vertriebler:innen immer noch auf Vorlagen mit unflexibler, sich wiederholender Sprache. Mit ChatGPT könnten langweilige E-Mails an potenzielle Kund:innen der Vergangenheit angehören. Hierfür musst du lediglich ein paar wichtige Kniffe bei der Arbeit mit dem KI-Tool beachten. Am folgenden Beispiel wird das gut deutlich: Vergleich der Prompt-Formulierungen ‚Schreibe eine prägnante und formlose Kaltakquise-E-Mail an eine:n Vertriebsleiter:in.“ und „Schreibe eine kalte E-Mail an eine:n Vertriebsleiter:in.“

Du wirst feststellen, dass die Ergebnisse für die erste Aufforderung, weitaus aussagekräftigere Eingabeaufforderung objektiv besser sind als die Ergebnisse für den zweiten Prompt. Zwar benötigt ersteres Resultat auch noch einen manuellen Feinschliff, eignet sich aber gut als Ausgangspunkt für eine Vertriebs-E-Mail. Du kannst die weitere Feinjustierung der ChatGPT-Eingabeaufforderung weiter vorantreiben. Wenn du beispielsweise Kopien der Vertriebs-E-Mail für LinkedIn-Nachrichten zur Interessentengewinnung erstellen möchtest, kannst du es mit folgendem Prompt versuchen:

[Text hier einfügen] Schreibe eine E-Mail an Katie, die ich gerade auf LinkedIn gefunden habe.

Katie Paterson von Zapier hat es versucht. Das Ergebnis war beeindruckend personalisiert und aus Sicht des TechCrunch-Redakteurs Kyle Wiggers besser als viele Spam-E-Mails auf der Business-Plattform. Das KI-Tool kann außerdem zur Automatisierung von Kaltakquise-Skripten oder Verkaufsgesprächsprozessen im Sales eingesetzt werden:

Verfasse ein Verkaufsgespräch für eine:n Marketing-Berater:in, die:der Lösungen für kleine Unternehmen anbietet, die mit geringer Online-Sichtbarkeit und schlechten Suchmaschinen-Rankings zu kämpfen haben. Auch hier musst du wahrscheinlich die Ergebnisse anpassen. Doch die ChatGPT-Vorlage kann dir einiges an Zeit ersparen.

Die besten ChatGPT-Eingabeaufforderungen im Marketing

ChatGPT kann im Marketing eine wertvolle Unterstützung sein. Doch um qualitative Antworten auf deine Prompts zu erhalten, solltest du darauf achten, die Aufforderung passend zu formulieren. Um beispielsweise nach Keywords für einen Text zu fragen, dient folgender Prompt:

Erstelle eine Liste mit Schlüsselwörtern für [Text hier einfügen], einschließlich Long Tail Keywords und leistungsstarken Schlüsselwörtern.

Auch im Kontext von Anzeigentexten oder Social-Media-Beiträgen ist ChatGPT mit den richtigen Tricks ein Allround-Talent. Folgend findest du ein Beispiel von Tory Wenger von Madgicx, der deutlich macht, welchen Grad an Spezifität ChatGPT verarbeiten kann:

Erstelle einen überzeugenden Anzeigentext für unsere Facebook-Werbekampagne, der sich an Benutzer:innen richtet, die unsere Website bereits besucht haben, und ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugt. Füge außerdem unser Angebot für exklusive Werbung hinzu, um sie zum Handeln zu verleiten. Das Angebot lautet [Text hier einfügen].

ChatGPT kann auch im Bereich Community Management weiterhelfen und qualitative Antworten schwierige Fragen liefern. Gordon Donnelly von Wordstream fragte ChatGPT beispielsweise, wie man auf negative Kommentare und Werbung reagiert:

Wie reagiere ich als Social-Media-Marketingmanager auf Leute, die auf Twitter negative Dinge über meine Produkte schreiben?

ChatGPTs Antwort: Eine diplomatisch formulierte E-Mail mit der Bitte um Feedback zu einem Produkt unter Einsatz von Formulierungen wie „Ihr Feedback ist für uns wichtig“ und „Wir möchten sicherstellen, dass wir Ihre Erwartungen übertreffen“.

Die besten ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Texter:innen

Im Zuge von redigierenden Tätigkeiten kann ChatGPT ein sehr nützliches Tool sein. Um möglichst wertvolle Antworten zu erhalten, lohnt es sich, spezifische Eingabeaufforderungen zu formulieren. Du kannst beispielsweise den Ton und den Kontext in deinem Prompt erläutern. So könnte deine ChatGPT-Anfrage aussehen:

Ich bin ein Tech-Blogger und brauche deine Hilfe beim Schreiben eines Blog-Beitrags. Das Thema ist CES. Dieser Beitrag soll für Leute hilfreich sein, die sich für neue und kommende Smartphones interessieren. Beginne noch nicht mit dem Schreiben. Verstehst du?

Dadurch wird ChatGPT in dieser Session zunächst für zukünftige Fragen eingestellt.

Ein weiterer nützlicher Tipp: Verwende Aufzählungspunkte, um ChatGPT einen Leitfaden mitzugeben. Versuchen es mit folgender Eingabeaufforderung:

Verfasse eine Einleitung basierend auf den folgenden Aufzählungspunkten: – Dies ist ein Artikel über ein neues technisches Produkt – eine kabellose Heißluftfritteuse. – Das Produkt kostet 20 US-Dollar. – Das Produkt wird am 16. Juni zum Verkauf angeboten.

ChatGPT wird dann etwas Kohärentes generieren, das die Details aus den einzelnen Aufzählungspunkten enthält. Dem OpenAI Tool kann auch „beigebracht“ werden, Stil, Stimme und Ton nachzuahmen – eine nützliche Funktion, wenn du Teile eines Artikels oder Aufsatzes vervollständigen möchtest. Nutze beispielsweise diesen Prompt:

Analysiere den Text unten auf Stil, Stimme und Ton. Erstelle eine Aufforderung, einen neuen Absatz im gleichen Stil, in der gleichen Stimme und im gleichen Ton. [Text hier einfügen]. .

Die besten ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Student:innen

Nicht jede akademische Einrichtung ist mit der Idee einverstanden, ChatGPT als Schreibwerkzeug – oder sogar als Schreibhilfe – zu verwenden. Aber andere sind es – und haben Bemühungen unternommen, um ChatGPT in ihre Lehrpläne zu integrieren. Wenn es um bildungsorientierte ChatGPT-Eingabeaufforderungen geht, sind dir kaum Grenzen gesetzt. Diese Eingabeaufforderungen könnten dir beispielsweise bei einer Hausarbeit weiterhelfen:

‚Hilf mir, eine Forschungsarbeit über die Ursachen der Amerikanischen Revolution zu schreiben.‘ oder ‚Kannst du mir helfen, die Bedeutung der Magna Carta zu erklären?‘

Doch Vorsicht: ChatGPT gibt Fakten und Zahlen nicht immer korrekt aus und macht Fehler. Manchmal erfindet der Chatbot dank eines Phänomens, das als Halluzination bekannt ist, Dinge aus dem Nichts. Aus diesem Grund ist es ratsam, die Antworten von ChatGPT auf Fakten zu überprüfen, bevor du sie verwendest. Neben dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten kann ChatGPT auch beim Lernen unterstützen. Fordere das KI-Tool beispielsweise wie folgt auf:

Hilf mir, einen Studienplan für meine bevorstehenden Prüfungen in Geschichte und Politikwissenschaft zu erstellen.

Die besten ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Informatiker:innen und Mathematiker:innen

ChatGPT kann auch programmieren und mathematische Aufgaben lösen. Angenommen, du möchtest ein einfaches Web-Formular zum Sammeln von Kontaktinformationen erstellen. ChatGPT erledigt das gerne für dich mit einer Eingabeaufforderung wie:

Handel als JavaScript-Entwickler:in und schreibe ein Programm, das die Informationen in einem Formular überprüft. Name und E-Mail-Adresse sind erforderlich, Adresse und Alter jedoch nicht.

Der resultierende Code kann einige Fehler enthalten, könnte aber Ausgangspunkt hilfreich sein. In einem anspruchsvolleren Anwendungsfall kann ChatGPT Datenbankabfragen für Anwendungen schreiben – eine Aufgabe, die normalerweise ziemlich viel Zeit erfordert. Probiere diese Eingabeaufforderung für MySQL aus:

Schreibe eine MySQL-Abfrage. Tabellen: Benutzer:innen und Bestellungen. Anforderung: Es sollten Benutzer:innendetails angegeben werden, die heute die höchste Bestellung aufgegeben haben.

Auch hier sind die Ergebnisse nicht unbedingt sofort verwendbar. Aber sie könnten auf dem Weg zum finalen Ergebnis weiterhelfen. Das Gleiche gilt für Mathe-Fragen. Eine Eingabeaufforderung von PromptHero, einer KI-Eingabeaufforderungsdatenbank, ist diese:

Ich möchte, dass du als Mathematiklehrer:in fungierst. Ich werde einige mathematische Gleichungen oder Konzepte bereitstellen und es wird deine Aufgabe sein, diese in leicht verständlichen Begriffen zu erklären. Dies kann die Bereitstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Lösung eines Problems, die Demonstration verschiedener Techniken mit Bildern oder das Vorschlagen von Online-Ressourcen für weitere Studien umfassen. Meine erste Bitte lautet: ‚Ich brauche Hilfe, um zu verstehen, wie Wahrscheinlichkeit funktioniert.‘

Kürzlich hat OpenAI den Support für diverse Plugins bereitgestellt. Der KI-Experte Jens Polomski hat diese erstmals in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.