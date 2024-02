Auch der KI-Experte Jens Polomski erklärte mir, dass er Multimodalität als eines der größten Trendthemen im Bereich KI ansieht. Außerdem sieht er Open Source-Modelle als besonders relevant an; und diese können immerhin auch bei der Entwicklung von SLMs und multimodalen Modellen unterstützen.

Der dritte große AI-Trend von Microsoft betrifft die Wissenschaft. Laut Vanessa Ho und Chris Bishop, Director des A14Science Teams von Microsoft Research, werden KI-Lösungen die wissenschaftlichen Entdeckungen künftig revolutionieren. Das kann sich auf Wetterprognosen, Durchbrüche bei medizinischen Behandlungen oder etwa Fortschritte in der Landwirtschaft beziehen.

Dr. Keith Channon von Caristo Diagnostics erklärt beispielsweise im NVIDIA AI Podcast, wie eine KI-gestützte Lösung zur Erkennung von Koronarentzündungen in Herz-CT-Scans beitragen kann. Im vergangenen Jahr hat Google zusammen mit dem Berkeley Lab Graph Networks for Materials Exploration (GNoME) vorgestellt, eine KI-Lösung, die bei der Entdeckung von über 2,2 Millionen neuer Kristalle geholfen hat, welche für die Entwicklung neuer Technologien für Batterien, Computer etc. genutzt werden können. Die Technologie der GNoME Predictions wurde bereits für die Forschung zur Verfügung gestellt. Im Post dazu heißt es abschließend:

Our research – and that of collaborators at the Berkeley Lab, Google Research, and teams around the world — shows the potential to use AI to guide materials discovery, experimentation, and synthesis. We hope that GNoME together with other AI tools can help revolutionize materials discovery today and shape the future of the field.