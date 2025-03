Das erklärt das Marketing-Unternehmen Private Island auf der eigenen Website. Dieses liefert „Filming, Animating and Generating ᴺᵉˣᵗ ᴸᵉᵛᵉˡ Mixed-Media“ und zeichnet zusammen mit Rufus Blackwell für eine neue KI-Werbung verantwortlich, die die Gemüter der Online Community erhitzt und einen Einblick in die Transformation von Werbe-Clips gibt. Die Filmaufnahmen des Schauspielers, der den Frischeeffekt eines Original Source Shampoos erlebt, werden mit AI-generierten Action-Sequenzen im Dschungel, einem Flug mit Minzeschwingen und dem Start des Office-Tages kombiniert. Wir werfen einen Blick auf diese und andere KI-generierte Ads.

Die Werbung von Original Source, einem Unternehmen für vegane Shampoos und Duschgels mit 100 Prozent natürlichen Düften, wird aktuell in den sozialen Medien vielfach geteilt. Während die Marke auch als Partner:in für Celebrity Bear Hunt auf Netflix im Vereinigten Königreich wirbt, entführt die neue Werbung mit dem Titel Nature Hits Different die Viewer auf eine Reise von der Dusche bis ins Büro – die aber zunächst durch den Dschungel, das Meer und die Lüfte führt. Schon bei der Veröffentlichung auf YouTube weist ein Zusatz auf die Integration von AI-Elementen hin:

Im Clip duscht ein Mann mit einem Original Source Shampoo, wird dann plötzlich von tausenden Zitrusfrüchten mitten durch den Dschungel gefahren und ins Meer gespült, ehe er eine Kokosexplosion im Wasser erlebt, mit Minze als Ikarus-gleiche Schwingen in die Lüfte steigt und so ins Büro einfliegt, um letztlich an seinem Schreibtisch zu landen. Die Stimme aus dem Off lädt ein:

Originell, aber auch „weird“, wie Private Island schreibt, ist diese Werbung. Das Team hat sie zusammen mit der Agentur FOLD 7 kreiert, unter der Leitung von Dave Billing, Dom Moira und Kieron Roe sowie Izy Brand. Als Regisseur trat Chris Boyle auf, Executive Producer ist Helen Boyle. Dabei wurde vonseiten des Unternehmens der Aufwand für die Film-Teams minimiert, weil AI für die außergewöhnlichen Dschungel- und Flugszenen herangezogen wurde. Allerdings wurden auch echte Filmaufnahmen genutzt, um eine Hybrid-Ad zu kreieren. „AI didn’t make it, Private Island did“, schreibt das Unternehmen. Auf der Website von Private Island heißt es:

[…] The perfect mixed-media brief. Build some lovely sets and shoot some proper good talent? Yes, please. Imagine some trippy AF magical worlds of extreme fruit energy? Yes, please. Lean into the brilliantly weird and unique visual trickery and aesthetic of cutting-edge gen AI? No thanks. JK, YES PLEASE —we LOVE that stuff […].