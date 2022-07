Instagram DMs sind jetzt ein Kundenservice-Tool für Käufer:innen, denn hier können US-User nun auch Produkte shoppen, bezahlen und mehr.

In den USA können Instagram Shopper Produkte jetzt direkt in Direct Messages bezahlen, das gab die Meta-Plattform kürzlich bekannt. Zudem haben Käufer:innen auch die Möglichkeit, Fragen zu den Artikeln per DM zu stellen und das Tracking im selben Nachrichten-Thread zu verfolgen.

© Meta

Einkäufe bei kleinen Brands direkt in Instagram Chats abwickeln

Ein digitales Schaufenster bei Instagram ist vor allem für Small Labels eine spannende und potenziell lukrative Möglichkeit, Produkte anzubieten. Die Zahlungsabwicklung von Käufer:innen per Chat erspart Unternehmen jetzt beispielsweise den zusätzlichen Schritt, Rechnungen per Drittanbieter:innen-Apps zu versenden. Durch die Implementierung dieser Funktion – zusammen mit Tracking- und Kund:innenservicemöglichkeiten – baut Instagram die Shopping Experience weiter aus und macht es für Brands einfacher, Produkte in der App zu verkaufen.

Auch der Social-Media-Experte Matt Navarra twittert die Neuigkeiten auf seinem Account und gibt Einblick in die neuen Einkaufsfunktionen in Instagram DMs.