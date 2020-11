Neuigkeiten bei Instagram: Die Social App bekommt zwei neue Tabs. In der Navigationsleiste werden ab sofort Icons für den Shop und das Kurzvideo-Feature Reels angezeigt.

Der Home Screen bei Instagram wird künftig etwas anders aussehen. Denn die Social-Plattform bestätigte, dass jetzt nicht nur ein Reels Tab, sondern auch ein Shop Tab in die Navigationsleiste integriert wird. Letzterer ist ein weiterer deutlicher Schritt in Richtung Social Commerce für die App. Instagrams Mutterkonzern Facebook erklärt:

With the Shop tab, we’re making it easy to get inspired by creators you love, shop on Instagram, and support small businesses. You can find personalized recommendations, editors’ picks curated by our @shop channel, shoppable videos, new product collections, and more.

Bereits seit Mitte des Jahres testet Instagram den Shop Tab in der Navigationsleiste mit ausgewählten Usern. Nun wird das neue Icon, das es für User vereinfachen soll, die neuesten Trends von Marken und Creatorn bei Instagram Shop zu entdecken, für alle Nutzenden ausgerollt.

© Instagram

Der Shop Tab auf Instagram: Facebook will künftig alles in der Social App shoppable machen

Dass Facebook den Shop Tab bei Instagram einführt, kommt nicht überraschend. Schließlich kündigte der Social-Media-Konzern Anfang des Jahres an, sämtliche Plattformen komplett shoppable machen zu wollen. Manohar Paluri, Head of Applied Computer Vision bei Facebook, sagte dazu im Mai:

We want to make anything and everything on the platform shoppable, whenever the experience feels right.

Der erste Schritt war hierbei die Einführung von Instagram Shops – mit dem Launch des Shop Tabs werden diese verstärkt in den Fokus der User gerückt. Nun könnte Facebook die Weiterentwicklung und globale Einführung von Facebook Pay ins Auge fassen. User wären dann in der Lage, den gesamten Kaufprozess in der App mit ein bis zwei Klicks abzuschließen.

Neben dem Shop Tab kommt auch der Reels Tab in die Navigationsleiste

Der Home Screen bekommt noch eine Neuerung: Der Reels Tab wird dauerhaft in die Navigationsleiste integriert. Zuvor testete der Social-Media-Konzern den neuen Standort des Kurzvideo-Icons bereits. Instagram erklärt:

At Instagram, our focus has always been on young people and creators because they’re trendsetters. Change is happening quickly right now, including how both of these groups use Instagram and engage with the world. This year, with the pandemic and much of the world sheltering in place, we’ve seen an explosion in short, entertaining videos on Instagram.

Die prominentere Platzierung des Reels Tabs könnte widerspiegeln, dass das neue von der Hypeapp TikTok inspirierte Feature gut bei den Usern ankommt. Hierfür spricht ebenfalls, dass Instagrams CEO Adam Mosseri bestätigte, dass künftig Ads in dem Reels-Format auf der Plattform möglich sein werden. Mosseri sagte gegenüber CNBC:

I think that we can leverage the story ad format because it’s the same immersive experience, so that’ll be helpful because you don’t need to get advertisers to create a bunch of new creative [ads] .

© Instagram

Neue Tabs im Home Screen: Wie werden die User darauf reagieren?

Beide neuen Tabs könnten aufgrund ihrer prominenten Platzierung im Home Screen eine einschneidende Veränderung in der Nutzung der App mit sich bringen. Diese muss allerdings nicht zwangsläufig positiv sein. Denn während sich viele User vielleicht über die Implementierung von Shopping Features auf Instagram freuen, könnte andere gerade dies abschrecken. Auch die Angleichung an andere Social-Plattformen könnte Kritik hervorrufen. Denn durch das gegenseitige Kopieren, gleichen sich die sozialen Netzwerke immer mehr. Ein gutes Beispiel dafür ist die Einführung von Fleets auf Twitter. Hier beschwerten sich User im Vorhinein über die Einbindung des Story Features auf der Plattform.

Dear tweeter, we don't need #fleets but we want an edit option for the small mistakes in the tweets.

This may may help us to correct our tweets without deleting them.

Thank you.#FleetFeedback#Fleet#fleeting#TwitterFleets # pic.twitter.com/qTozcgDzmx — Shaniyal Saeed (@ShaniyalSaeed) June 10, 2020

Inwieweit sich der Shop Tab und der Reels Tab auf das Nutzungsverhalten auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die neuen Optionen in der Navigationsleiste sollen ab heute für alle User weltweit ausgerollt werden.