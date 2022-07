Die Screenshots der neuen Shop-Feed-Registerkarte, die von Watchful.ai veröffentlicht wurden, geben Aufschluss über die Platzierung dieser. Sie zeigen, dass sie neben den „Following“ und „For You“ Tabs auf dem Startbildschirm der App angezeigt wird. Der TikTok „Shop“ Feed enthält laut Bild eine Suchleiste sowie verschiedene Einkaufskategorien, darunter Schönheit, Damenbekleidung, Elektronik, Accessoires, Taschen, Küche, Schuhe, Baby, Büro, Bettwäsche und mehr. Auch Vergünstigungen und Rabatte, beispielsweise die Option „kostenloser Versand“ sollen in dem Tab angeboten werden.

Die Registerkarte weist oben rechts in der App ein Einkaufswagensymbol und unten rechts ein Menü mit Bestellungen, Nachrichten, Gutscheinen, Adressinformationen und Zahlungsmöglichkeiten auf. User können so ihre Shopping-Aktivitäten, mit allem, was dazu gehört, auf TikTok einfach nachvollziehen – von der Bestellung bis hin zur Retoure.

Im Bereich Gutscheine werden zudem verwendete und nicht verwendete Gutscheine zusammen mit einer Registerkarte für ungültige Gutscheine präsentiert. Im Bereich Zahlung kannst du deine Rechnungsinformationen verwalten sowie eine Kredit- oder Debitkarte hinzufügen. Wozu der Nachrichten-Tab dient, ist allerdings noch unklar. Eventuell könnten Nutzer:innen hier Verkäufer:innen nach weiteren Produktinformationen fragen. TikTok sagt:

We are always looking at ways to enhance our community’s experience and regularly test new features that inspire creativity, bring joy and innovate the TikTok experience. The Shop Tab is currently testing in Indonesia and serves as a hub for products being sold in TikTok Shop. Brands on TikTok have found a creative outlet to authentically connect with audiences, and we’re excited to experiment with new commerce opportunities that enable our community to discover and engage with what they love.