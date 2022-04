Product Tags auf Instagram sind jetzt in den USA verfügbar. Bislang konnten nur User mit Business oder Creator Account Produkte in ihren Storys und Reels taggen. Kürzlich hatte Instagram bereits angekündigt, dass sich das bald ändern könnte und zukünftig alle Nutzer:innen die Möglichkeit haben sollen, Brands und Produkte in Posts zu taggen. Das Feature wurde bereits in den USA getestet und dort jetzt auch ausgerollt. Instagram erklärt:

Today, we’re expanding the ability to add product tags in Feed posts to everyone in the U.S. Creators and brands have been sharing how they use and style their favorite products on Instagram and inspiring their communities. Now we’re giving access to everyone to inspire those closest to them by enabling product tagging in posts. From supporting brands you love to helping your friends and family discover new products they may like, sharing products on Instagram just got easier.