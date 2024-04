Die Neuheit lässt Creator Shorts exklusiv für zahlende Abonnent:innen veröffentlichen. Auch bestehende Videos können als Exklusivinhalt eingestellt werden.

Exklusiv-Content gehört zu den Trendthemen der vergangenen Jahre. Instagram führte die Subscriptions als Option für Creator im Sommer 2023 auch in Deutschland ein. TikTok wiederum erweiterte kürzlich die Subscriptions-Optionen, die zunächst für den LIVE-Bereich gedacht waren. Auf YouTube können Creator indes jetzt Shorts nur für Mitglieder veröffentlichen – und sogar alte Shorts als Exklusiv-Content umdeklarieren. Das geht aus einem neuen Video des YouTube Creator Accounts hervor. Demnach haben die Videoersteller:innen eine hilfreiche Funktion an die Hand erhalten, um regelmäßig exklusive Inhalte bereitzustellen und damit mehr Menschen für ein etwaiges Abonnement zu begeistern. Und dieses bringt den Creatorn langfristig mehr Umsatz.

So kannst du Members only Shorts auf YouTube einstellen

Beim Upload eines Shorts können Creator in den Einstellungen zur Sichtbarkeit eine Exklusivitätseinstellung vornehmen und das Video nur für Mitglieder, also zahlende Abonnent:innen, bereitstellen. Außerdem ist es möglich, bestehende Shorts fortan derart nur an Mitglieder auszuspielen.

Und auch eine Mischform ist möglich, mit der die Creator Mitgliedern quasi exklusive Vorabeinblicke gewähren können. Denn sie haben die Option, Shorts erst als Members only einzustellen, sie dann für einen späteren Zeitpunkt aber als allgemein sichtbar verfügbar zu machen. Das funktioniert über das Planungs-Tool. Diese Funktion eignet sich zum Launch von Produkten oder neuen Alben und dergleichen. Noch mehr Tipps liefert YouTube im Video.

Das Members only Feature für Shorts ist nur eine der vielen Neuerungen, die die Videoplattform für die populären Kurzvideos bereitstellt. Kürzlich wurde beispielsweise ein Collab Feature à la TikTok Duet gelauncht. Und mit dem Remix vom Remix können Creator und Marken auf noch mehr Interaktionen untereinander setzen und kreativ werden. Fans können die 9:16-Inhalte inzwischen auch auf immersiven Creator Channel Pages der YouTube TV App sehen und durchgehen. Shorts erhalten derzeit über 70 Milliarden Views pro Tag.