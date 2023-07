Mit Instagram Subscriptions können Creator ihren Followern kostenpflichtigen Zugang zu exklusiven Beiträgen, Live-Videos, Stories, Reels, Highlights und mehr bieten. Abonnent:innen erhalten außerdem ein spezielles Badge, das ihnen hilft, im Kommentarbereich und in den Posteingängen der Creator hervorzustechen. Um sich für Instagram Subscriptions zu qualifizieren, müssen die Creator mindestens 18 Jahre alt sein und mehr als 10.000 Follower haben. Creator können für die exklusiven Inhalte einen monatlichen Preis ihrer Wahl festlegen. Es stehen acht Preisstufen zur Auswahl, beginnend bei 0,99 US-Dollar pro Monat bis hin zu 99,99 US-Dollar pro Monat.

Die Idee hinter Abonnements besteht darin, Creatorn die Möglichkeit zu geben, durch die Unterstützung ihrer Fans wiederkehrende monatliche Einnahmen zu erzielen. Meta plant, den Zugriff auf Instagram Subscriptions in den kommenden Monaten weltweit auszurollen. Der Konzern schreibt auf dem offiziellen Blog:

With Instagram subscriptions, you can develop deeper connections with your most engaged followers and grow your recurring monthly income by giving subscribers access to exclusive content and benefits, all within the same platform where you interact with them already. We will continue to invest in tools that help creators earn money and will have more updates to share in the coming months.