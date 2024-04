Auf diese Weise können Content-Ersteller:innen auf noch mehr Reichweite und Interaktionen bauen. Denn sie könnten beispielsweise einen Remix remixen, der zwei andere Creator mit dem eigenen Content verbindet. So wäre die potentielle Reichweite der drei Accounts verknüpft. Das bietet sich dann auch für Marken und das Influencer Marketing an. Zudem ermöglicht die Funktion, das Community Building über die Zielgruppen der betroffenen Accounts hinweg zu fördern – von der möglichen Interaktion der Creator untereinander ganz zu schweigen. Ein Beispiel für den Einsatz des Features könnte ein erweiterter Song mit diversen Stimmen, Instrumenten etc. sein. Solche Videos gibt es auf TikTok ebenfalls häufig zu sehen.

Wie der Remix vom Remix funktioniert und aussieht, das erklärt der Account der YouTube Creators in einem Short.