Wer einen Kanal auf YouTube betreut, kann öfter zwischen Euphorie und Frustration schwanken. Mal erreicht dein Video tausende Views und du generierst zahlreiche neue Follower. Dann wieder erhält dein Content weniger Engagement als du erwartet hast. Während eine wachsende Zahl von Fans und gute Performance-Werte für Kanalbetreiber:innen als Anerkennung dienen können, möchte YouTube den Creatorn jetzt aktiv mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und zwar in Form sogenannter Achievement Cards. Diese befinden sich aber noch im Test.

Für gewöhnlich werden auf YouTubes Creator Insider Channel auf der Videoplattform Experimente, News und neue Features präsentiert. Dazu gibt es einen Weekly Newsflash. In einem neuen Video des Kanals wird nun die experimentelle Einführung der Achievement Cards angekündigt. Im YouTube Studio Dashboard werden Errungenschaften von Creatorn visuell ansprechend dargestellt. So würdigt YouTube neue Erfolge wie etwa das Erreichen von 500 Views, 2.000 Abonnent:innen, 25.000 Stunden Watch Time und dergleichen mehr. Im Video heißt es:

Creators will see these cards when they’re passing certain milestones, for example, around subscribers, views and watch time hours. The goal of this is to better recognize creators and their amazing work.