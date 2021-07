Auf den sozialen Medien haben die Menschen meist die Möglichkeit, Inhalte zu kommentieren. Diese Option zum Austausch und für Feedback wird aber auch oft für unlautere Zwecke missbraucht. YouTube hatte in den vergangenen Jahren mehrmals mit problematischen Kommentaren zu kämpfen. So stoppten beispielsweise Anfang 2019 große Marken ihre Ads auf der Plattform, weil diese im Kontext von Kindervideos ausgespielt worden waren, die durch pädophile Kommentare sexualisiert wurden. Seither hat die Videoplattform verstärkt an den Richtlinien für Kommentare gearbeitet. Creator haben auch die Option, diese für ihre Inhalte auszustellen. Künftig könnten sie aber ebenso selbst Guidelines aufstellen, die User beachten müssten, wenn sie einen Kommentar unter deren Videos posten. Mit diesem Feature experimentiert die Videoplattform derzeit.

In einem Video bei YouTubes Creator Insider Channel wurde jüngst ein Test mit Creatorn vorgestellt. Dabei wird darauf verwiesen, dass diese eigene Guidelines für Kommentare bei ihrem Channel erstellen können – und zwar maximal drei konkrete Regeln. Im Video heißt es:

We’re experimenting with a small number of creators, giving them the ability to define up to three channel guidelines for comments. These are a specific set of rules that everyone has to read and accept before they post a comment to your YouTube channel that help outline the kinds of conversations that you want to see on that channel.