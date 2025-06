Der Schritt wirkt konträr zu Metas Anfang des Jahres verkündetem Kurswechsel, welcher unter anderem mit einer verstärkten Integration politischer Inhalte einherging. Der Launch personalisierter Filter auf Threads soll laut Plattformchef Adam Mosseri „einen offenen Austausch von Perspektiven“ fördern – ein Ziel, das Meta eigenen Angaben zufolge auch mit den kontrovers diskutierten Community Notes verfolgt. Mosseri erklärt:

Threads is about fostering an open exchange of perspectives, and to do so people need to be able to shape the experience into one where they feel comfortable expressing themselves. This is just one more idea in support of that goal.